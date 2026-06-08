موجة حارة ورطوبة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأثنين ٨ يونيو ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال ساعات النهار مع استمرار الموجة الحارة على مدار الأسبوع الحالي، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم و خلال الساعات المقبلة حيث ترتفع نسبة الرطوبة و درجات الحرارة حوالي ٣ درجات .

ارتفاع درجات الحرارة اليوم 3 درجات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة التي ترفع الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم المسجلة.

طقس شديد الحرارة اليوم الأثنين

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يتحول إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، في حين يكون مائلًا للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية، ومعتدلًا خلال ساعات الليل على معظم الأنحاء، بينما يستمر الطقس مائلًا للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.





ارتفاع نسبة الرطوبة

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة الكبرى 36 درجة، ونشهد ارتفاعا فى نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

القاهرة والمحافظات الكبرى

​القاهرة: الصغرى 24 والعظمى 36.

​العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 23 والعظمى 37.

​6 أكتوبر: الصغرى 22 والعظمى 36.

​بنها: الصغرى 23 والعظمى 36.

​الوجه البحري والدلتا

​دمنهور: الصغرى 22 والعظمى 34.

​وادي النطرون: الصغرى 23 والعظمى 36.

​كفر الشيخ: الصغرى 22 والعظمى 35.

​بلطيم: الصغرى 22 والعظمى 34.

​المنصورة: الصغرى 23 والعظمى 36.

​الزقازيق: الصغرى 24 والعظمى 36.

​شبين الكوم: الصغرى 23 والعظمى 35.

​طنطا: الصغرى 22 والعظمى 35.

​مدن السواحل الشمالية

​الإسماعيلية: الصغرى 21 والعظمى 37.

​الإسكندرية: الصغرى 21 والعظمى 31.

​العلمين: الصغرى 20 والعظمى 28.

​مطروح: الصغرى 20 والعظمى 28.

​السلوم: الصغرى 22 والعظمى 30.

​دمياط: الصغرى 23 والعظمى 29.

​بورسعيد: الصغرى 24 والعظمى 30.

​سيوة: الصغرى 21 والعظمى 39.

​مدن القناة وشمال سيناء

​السويس: الصغرى 22 والعظمى 36.

​العريش: الصغرى 18 والعظمى 30.

​رفح: الصغرى 18 والعظمى 29.

​جنوب سيناء

​رأس سدر: الصغرى 22 والعظمى 36.

​نخل: الصغرى 17 والعظمى 34.

​كاترين: الصغرى 15 والعظمى 30.

​الطور: الصغرى 23 والعظمى 36.

​طابا: الصغرى 20 والعظمى 34.

​شرم الشيخ: الصغرى 27 والعظمى 38.

​مدن البحر الأحمر

​الغردقة: الصغرى 26 والعظمى 38.

​رأس غارب: الصغرى 26 والعظمى 37.

​سفاجا: الصغرى 27 والعظمى 38.

​مرسى علم: الصغرى 26 والعظمى 37.

​شلاتين: الصغرى 27 والعظمى 35.

​حلايب: الصغرى 27 والعظمى 33.

​أبو رماد: الصغرى 25 والعظمى 36.

​مرسى حميرة: الصغرى 26 والعظمى 36.

​أبرق: الصغرى 27 والعظمى 35.

​جبل علبة: الصغرى 26 والعظمى 35.

​رأس حدربة: الصغرى 27 والعظمى 32.

​شمال الصعيد

​الفيوم: الصغرى 22 والعظمى 37.

​بني سويف: الصغرى 23 والعظمى 38.

​المنيا: الصغرى 22 والعظمى 39.

​جنوب الصعيد

​أسيوط: الصغرى 23 والعظمى 40.

​سوهاج: الصغرى 25 والعظمى 41.

​قنا: الصغرى 27 والعظمى 42.

​الأقصر: الصغرى 28 والعظمى 42.

​أسوان: الصغرى 28 والعظمى 41.

​الوادي الجديد: الصغرى 26 والعظمى 42.

​أبو سمبل: الصغرى 27 والعظمى 42.





