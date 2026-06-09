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توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

توخوا الحذر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطيرة خلال طقس اليوم

شبورة
شبورة
يارا أمين

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، قد تؤثر على مستوى الرؤية الأفقية في عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الهيئة، في بيان رسمي، إلى أن الشبورة المائية ستغطي مناطق واسعة تمتد من شمال البلاد وحتى بعض مناطق الوسط، لتشمل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت أن الشبورة قد تزداد كثافتها في بعض المناطق لتصل إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى تراجع الرؤية بشكل ملحوظ، لا سيما بالمناطق الزراعية والقريبة من المجاري المائية.

ودعت الهيئة قائدي السيارات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر، مع الالتزام بالسرعات المناسبة وترك مسافات أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض الرؤية.

كما أوصت باستخدام كشافات الشبورة بدلاً من الأضواء العالية، وتشغيل مساحات الزجاج بصورة مستمرة، مع تجنب القيادة تمامًا في حال انعدام الرؤية والانتظار في مكان آمن بعيدًا عن الطريق لحين تحسن الأحوال الجوية.

وأكدت الهيئة أهمية فتح نوافذ السيارة بشكل جزئي للحد من تكثف بخار الماء داخلها، واستخدام آلة التنبيه على فترات متباعدة لتنبيه المركبات الأخرى.

واختتمت الأرصاد بيانها بالتشديد على ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر والالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظًا على سلامة المواطنين خلال فترات الشبورة المائية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية الشبورة القاهرة الأرصاد

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