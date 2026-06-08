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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة والمجلس الوطني للسياحة الصحية يستعدان لإطلاق «Tour for Cure»

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على الارتقاء بقطاع السياحة الصحية في مصر وتحويله إلى صناعة وطنية رائدة، وذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع الموسعة التي عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا.

وقال  الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزير أعلن خلال الجلسة عن استكمال الترتيبات النهائية لإطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية “Tour for Cure”، بالتعاون والتنسيق الكامل مع المجلس الوطني للسياحة الصحية.

السياحة الصحية» بدلاً من «السياحة العلاجية»

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة قررت اعتماد مصطلح «السياحة الصحية» بدلاً من «السياحة العلاجية»، ليعكس الرؤية الشاملة التي تتجاوز العلاج إلى الرعاية الصحية الوقائية والتأهيلية والاستشفائية والسياحية المتكاملة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ومن جانبه، قال السيد «عمرو صدقي» أمين المجلس الوطني للسياحة الصحية: «إطلاق منصة Tour for Cure يمثل نقلة نوعية حقيقية في منظومة السياحة الصحية المصرية، حيث ستعمل المنصة كبوابة إلكترونية موحدة تربط بين المرضى الدوليين والمنشآت الصحية المتميزة، وتوفر باقات متكاملة تجمع بين الخدمات الطبية عالية الجودة والتجربة السياحية الفريدة التي تتميز بها مصر، مما يعزز من تنافسيتنا على المستوى العالمي».

تمثلت أبرز محاور المنصة الوطنية “Tour for Cure” في التالي:

• تسهيل إجراءات استقبال السائحين الصحيين وتقديم خدمات متكاملة.

• ربط المنشآت الصحية المعتمدة مع الجهات السياحية.

• توفير باقات سياحة صحية متنوعة.

• تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص.

• تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة الدولية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة الصحية، التزامهما الكامل بإطلاق المنصة في أقرب وقت، بهدف تحقيق رؤية الدولة في تعظيم الاستفادة من هذا القطاع الحيوي اقتصاديًا وصحيًا.

السياحة الصحية وزارة الصحة Tour for Cure وزير الصحة والسكان مجلس النواب السياحة العلاجية الخدمات الطبية

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