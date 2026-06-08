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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من حر شديد في هذه المناطق
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد، الثلاثاء، شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب الصعيد ليلا.

الظواهر الجوية غدا

كما يتوقع الخبراء تكوُّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

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حر شديد

ومن المتوقع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

فيما يتعلق بحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.25 و1.75 متر، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية شرقية/ شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يتوقع الخبراء أن تكون معتدلة وأن يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 ومترين، وأن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

موجة حر شديدة

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 37 23

العاصمة الجديدة 38 23

6 أكتوبر 38 23

بنها 37 22

دمنهور 35 22

وادي النطرون 37 22

كفر الشيخ 35 22

بلطيم 34 22

المنصورة 37 23

الزقازيق 37 23

شبين الكوم 36 22

طنطا 36 22

دمياط 29 22

بورسعيد 29 23

الاسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 31 19

رفح 30 19

رأس سدر 36 22

نخل 35 17

كاترين 30 14

الطور 36 22

طابا 34 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الإسكندرية 30 21

أوروبا تمر بموجة حر شديد

العلمين 28 20

مطروح 28 20

السلوم 30 21

سيوة 35 22

رأس غارب 37 26

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 27

شلاتين 40 28

حلايب 35 27

أبو رماد 39 27

مرسى حميرة 38 26

أبرق 40 26

جبل علبة 38 26

رأس حدربة 35 27

الفيوم 40 25

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 42 27

سوهاج 43 28

قنا 44 29

موجة حر شديدة

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 45 29

أبو سمبل 43 29

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