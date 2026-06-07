انتبه قبل الخروج غدًا.. ظاهرتان تضربان الطقس والأرصاد تحذر

توقعت هيئة الأرصاد ارتفاع، غدا الاثنين، في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2 إلى 3) درجة.



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار على السواحل الشمالية،



وتسجل الحرارة العظمى المتوقعة غدا فى القاهرة الكبرى 36 درجة، مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (1 إلى 2) درجة.

الأرصاد تحذر من شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا)

وتتكون شبورة مائية (من 4 إلى 8 صباحًا) على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من (30 إلى 32) كم/س على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 24

العاصمة الجديدة 37 23

6 أكتوبر 36 22

بنها 36 23

دمنهور 34 22

وادي النطرون 36 23

كفر الشيخ 35 22

بلطيم 34 22

المنصورة 36 23

الزقازيق 36 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 22

دمياط 29 23

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 37 21

السويس 36 22

العريش 30 18

رفح 29 18

رأس سدر 36 22

نخل 34 17

كاترين 30 15

الطور 36 23

طابا 34 20

شرم الشيخ 38 27

الغردقة 38 26

الإسكندرية 31 21

العلمين 28 20

مطروح 28 20

السلوم 30 22

سيوة 39 21

رأس غارب 37 26

سفاجا 38 27

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 27

حلايب 33 27

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 26

أبرق 35 27

جبل علبة 35 26

رأس حدربة 32 27

الفيوم 37 22

بني سويف 38 23

المنيا 39 22

أسيوط 40 23

سوهاج 41 25

قنا 42 27

الأقصر 42 28

أسوان 41 28

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 42 27