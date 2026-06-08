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العراق يغلق الأجواء الجوية 72 ساعة.. وينفي سقوط طائرة مدنية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق يغلق الأجواء الجوية 72 ساعة.. وينفي سقوط طائرة مدنية

العراق يغلق الأجواء الجوية لمدة 72 ساعة وينفي سقوط طائرة مدنية
العراق يغلق الأجواء الجوية لمدة 72 ساعة وينفي سقوط طائرة مدنية
أ ش أ

 أعلنت سلطة الطيران المدني بالعراق، اليوم الأحد، إغلاق الأجواء الجوية أمام جميع الرحلات القادمة والمغادرة والعابرة لمدة (72) ساعة بشكل مؤقت واحترازي.

وذكرت سلطة الطيران المدني، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن هذا الإجراء يأتي استناداً إلى التقييم المستمر للموقف الأمني وفي ضوء التطورات والتوترات الإقليمية الراهنة حفاظاً على سلامة وأمن الطيران المدني.

وأضافت، أن "القرار سيخضع للمراجعة وإعادة التقييم بصورة مستمرة وفقاً لما يستجد من معطيات على أن يتم إشعار شركات الطيران والجهات ذات العلاقة بأي مستجدات أو تحديثات تصدر بهذا الشأن".

وفي سياق ذى صلة.. نفى رئيس سلطة الطيران المدني العراقي، بانكين ريكاني، الأحد، صحة الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية.

وقال ريكاني، في بيان، إن "المعلومات المتداولة بشأن سقوط طائرة مدنية داخل الأراضي أو الأجواء العراقية عارية عن الصحة"، مشيراً إلى أن "الحركة الجوية في المطارات والأجواء العراقية تُتابَع بشكل مستمر من قبل الجهات المختصة، وأنه لم يتم تسجيل أي حادث من هذا النوع".

ودعا رئيس سلطة الطيران المدني العراقي وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في تداول الأخبار، واعتماد المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى إثارة القلق وإرباك الرأي العام.

سلطة الطيران المدني بالعراق إغلاق الأجواء الجوية التوترات الإقليمية الراهنة

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