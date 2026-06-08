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تعامل عادل وآمن.. 7 حقوق أساسية للمواطن عند شراء السلع والخدمات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعامل عادل وآمن.. 7 حقوق أساسية للمواطن عند شراء السلع والخدمات

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

كفل قانون حماية المستهلك للمواطن مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن له التعامل العادل والآمن عند شراء السلع أو الحصول على الخدمات، بما يحفظ حقوقه ويمنع أي ممارسات قد تضر به أو تستغله.


و نص القانون على أن يحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص:

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للمنتجات.

2- الحق في الحصول على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة عن الخدمات أو المنتجات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3- الحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات والسعر العادل التنافسي الذي تحدده آليات السوق.

ضمان جودة المنتجات والسعر العادل واحترام العادات والتقاليد
4- الحق في الحفاظ على الكرامة الشخصية واحترام العادات والتقاليد المجتمعية.

5- الحق في المشاركة في المؤسسات والمجالس واللجان التي يتصل عملها بحماية المستهلك.

6- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شانه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بها أو تقييدها، وذلك بإجراءات سريعة وميسرة.

7- الحق في الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق بالمستهلك أو بأمواله جراء شراء المنتجات أو استخدامها أو تلقى الخدمات.

وذلك كله دون الإخلال بما تقضى به المعاهدات والاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية.

قانون حماية المستهلك شراء السلع حماية المستهلك السلع المنتجات

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