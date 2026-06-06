20 برميل.. ضبط سيارة محملة بزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا

واصلت لجنة حماية المستهلك بالمحافظة حملاتها الميدانية بمختلف المراكز والمدن.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم، لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وحماية صحة المواطنين .

وفي هذا السياق، تمكنت لجنة حماية المستهلك رقم (49)، برئاسة الدكتور محمد جبر نائب المحافظ، من ضبط سيارة محملة بكميات من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بمركز ومدينة المنيا، وذلك خلال تنفيذ حملة تفتيشية استهدفت متابعة الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية المتداولة.

زيوت مستعملة

وأسفرت الحملة عن ضبط 20 برميلاً تحتوي على نحو 180 لتراً من الزيوت المستعملة قبل بيعها وإعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى في إعداد وتداول الأغذية، بما يشكل خطراً على صحة المواطنين وسلامتهم، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتناشد محافظة المنيا المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، من خلال مركز السيطرة على الأرقام: 0862342200 و0862320001، أو إدارة خدمة المواطنين على الرقم 01100585052، بالإضافة إلى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو عبر تطبيق "حماية المستهلك"، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى وصون حقوق المواطن.

