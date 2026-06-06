مكتبة مصر بالمنيا تحصد المركز الأول في البحث العلمي بالمؤتمر السنوي للمكتبات

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور طه محمد نصر، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا وعضو فريق عمل اليونسكو بالمحافظة، بمناسبة حصوله على المركز الأول وجائزة الدكتور شوقي سالم لأفضل الأبحاث العلمية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لمكتبات مصر العامة.

وأكد المحافظ أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الثقافية والمعرفية التي تتمتع بها محافظة المنيا، خاصة في ظل اعتمادها ضمن شبكة مدن التعلم العالمية التابعة لمنظمة اليونسكو، مشيدًا بجهود الكوادر العلمية والثقافية في دعم مسارات التنمية ونشر المعرفة.

وجاء فوز الدكتور طه نصر عن بحثه بعنوان «دور منظومة مكتبات مصر العامة في تنمية مهارات التعلم في ضوء مبادرة أنا متعلم مدى الحياة».

وأعرب الدكتور طه نصر، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدا أن الفوز يمثل دافعًا لمواصلة تطوير الخدمات المعرفية والثقافية بالمكتبات العامة، وذلك خلال مؤتمر «ثلاثة عقود من التنوير.. نحو مكتبات ذكية تقود المعرفة في عصر الذكاء الاصطناعي».

