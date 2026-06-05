خلاف أسري.. طالب ينهي حياته بقرص الغلة السام في مغاغة بالمنيا

أقدم شاب على إنهاء حياته داخل منزله بإحدى قرى مركز مغاغة شمال المنيا، إثر تناوله قرص لحفظ الغلال وذلك لخلافات أسرية، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن، قيام شاب يدعى ك. م 16 سنه بالتخلص من حياته إثر تناوله قرص حفظ الغلال السام، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية والتي انتقلت إلى مكان الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحريات الأولية ان سبّب الوفاة مرور الطالب بخلاف أسرى في منزله،. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.