قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر
خالد الغندور يكشف موقف أشرف داري: عقد كامل ورحيل حر عن الأهلي
أصالة لـ تركي آل الشيخ: وجودك يصنع فارقاً في الفن العربي
عبد اللطيف: نسعى لأن تصبح جميع مدارس التعليم الفني معتمدة دوليًا خلال السنوات المقبلة
أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة
فتحي سند: منتخب مصر على الطريق الصحيح ويستحق الدعم قبل المونديال
مصر تتصدر مشهد كسوف القرن.. عامان يهزان سماء العالم| إيه الحكاية
الوادي الجديد تفتح باب التقديم على خدمة توصيل الغاز الطبيعي
هجوم على قرار الفيفا بمنع الجماهير من إدخال زجاجات المياه في مباريات كأس العالم 2026
مفاجأة استخباراتية.. إسرائيل نشرت قوات عسكرية في أذربيجان وأرض الصومال قبل حرب إيران
تعرف على معلقي مباريات المنتخبات العربية في كأس العالم عبر بي إن سبورتس
وزير التعليم العالي: معهد الكوزن المصري الياباني يجسد مستوى التعاون التكنولوجي المتميز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. إصابة 12 شخص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي بالمنيا

نقل
نقل
ايمن رياض

 أُصيب 12 شخصًا، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة،. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وجاءت أسماء المصابين كالتالي: حمادة. ع. م 48 عامًا، وهبة. ش. م 30 عامًا، وآزان. ح. ع عامين، وحسين. ح. ع 13 عامًا، وشعبان. ع 59 عامًا، وعلي. ش 16 عامًا ، وحسن. ع 58 عامًا، وميلاد. ب 30 عامًا، ومحمد. ن 24 عامًا، وخالد. ع 26 عامًا، ونادية. م. ج 27 عام والسيد. ج. ز 24 عامًا، مقيمون جميعا بديرمواس وديروط والجيزة، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث. 

المنيا انقلاب ميكروباص إصابة نقل المصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026

نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي

صيانة كهرباء

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بقنا

هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

أشهر كريم للجلد .. هيئة الدواء توجه بسحب كافة التشغيلات

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الفنانة رحمة احمد

قفل الباب علينا.. فنانة تكشف تعرضها للتـ.حرش من منتج شهير: استدرجني لمكتبه وخفت أصرخ

منتخب مصر

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام البرازيل في الودية المرتقبة

بدل فاقد كارت الكهرباء

لاستخراج بدل فاقد كارت الكهرباء .. اعرف الرسوم والأوراق المطلوبة

الذهب

أسعار الذهب الآن مصر اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

"كن راضيا وإياك والتباهي".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

"كن راضيا وإياك والتباهي".. موضوع خطبة الجمعة اليوم

بعد الحج افتح صفحة جديده

علي جمعة: بعد الحج تفتح صفحة بيضاء مع الله فجدد إيمانك ولا تيأس من رحمته واملأ أيامك بالطاعة والتوبة

مسجد

هل يجوز الصلاة في مسجد منزل لغير المسلمين؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

فستان كاجوال.. ريهام حجاج تستعرض رشاقتها

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد