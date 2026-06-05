بالأسماء.. إصابة 12 شخص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الشرقي بالمنيا

أُصيب 12 شخصًا، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة،. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وجاءت أسماء المصابين كالتالي: حمادة. ع. م 48 عامًا، وهبة. ش. م 30 عامًا، وآزان. ح. ع عامين، وحسين. ح. ع 13 عامًا، وشعبان. ع 59 عامًا، وعلي. ش 16 عامًا ، وحسن. ع 58 عامًا، وميلاد. ب 30 عامًا، ومحمد. ن 24 عامًا، وخالد. ع 26 عامًا، ونادية. م. ج 27 عام والسيد. ج. ز 24 عامًا، مقيمون جميعا بديرمواس وديروط والجيزة، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث.