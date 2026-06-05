تعويم الباخرة السياحية كليوس عقب شحوطها بنهر النيل بمطاي في المنيا.. صور

نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية و الرى وكافة الجهات المعنية، في تعويم الباخرة السياحية “كليوس”، صباح اليوم، عقب تعرضها للشحوط أمس الخميس بمجرى نهر النيل أمام قرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الفنية اللازمة لإعادتها إلى مسارها الملاحي الآمن.

وعلى مدار الساعة، تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التعويم بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجهًا بتقديم كافة أوجه الدعم الفني والتأكد من سلامة الركاب والعاملين على متن الباخرة.

وأكد المحافظ أن أعمال التعويم تمت دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية، مشيدًا بسرعة استجابة الأجهزة التنفيذية وجهود فرق العمل المشاركة في التعامل مع الموقف وإعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها.

كما تم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتأكد من صلاحية الباخرة واستكمال رحلتها بأمان، مع استمرار المتابعة من الجهات المختصة لضمان انتظام الحركة الملاحية بمجرى نهر النيل.