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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع الخدمات الرقمية بالمركز التكنولوجي بمطاي ويلتقي فرق التوعية بمنظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة مطاي، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وضمان جودتها، موجهاً بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين المترددين على المركز، مع وضع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات العمل.

وخلال جولته، تابع المحافظ دورة العمل منذ تقديم الطلب وحتى استلام الخدمة، وحرص على الاستماع إلى المواطنين وتقييمهم للخدمات المقدمة داخل المركز مؤكداً على ضرورة حسن استقبال المواطنين والتعامل معهم بمرونة وسرعة، بما يسهم في تذليل أي معوقات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ولتحقيق رضا المواطن .

وأكد اللواء عماد كدواني أهمية الاستمرار في تطوير الأداء بالمراكز التكنولوجية باعتبارها الواجهة الرئيسية لتقديم الخدمات الحكومية، مشدداً على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين والتصالح، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين الجادين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين.

وأوضح طه حسين، رئيس مركز ومدينة مطاي، أن إجمالي طلبات التصالح المقدمة بمركز مطاي بلغ 11 ألفاً و598 طلباً حتى 4 يونيو 2026، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز 99%، مؤكداً استمرار العمل وفق خطة متكاملة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء.

وعلى هامش الزيارة، التقى محافظ المنيا بأخصائي المنافذ المشاركين في الحملات التوعوية لتعريف المواطنين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وآليات التسجيل بها، والخدمات التي تقدمها، والمستندات المطلوبة للاستفادة منها.

وأكد المحافظ أن حملات التوعية تمثل ركيزة أساسية في نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لما لها من دور مهم في رفع الوعي المجتمعي وزيادة معدلات التسجيل، وتعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة، بما يدعم جهود الدولة نحو بناء نظام صحي متكامل ومستدام يحقق حياة كريمة لجميع المواطنين.

المنيا محافظ المنيا المركز التكنولوجي

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