انفجار خط مياه الشرب المغذي لقرية أطسا المحطة بسمالوط في المنيا.. وبدء إصلاحه

انفجر خط مياه الشرب قطر 16 بوصة المغذي قرية اطسا المحطة بمركز سمالوط شمال المنيا، وذلك بمنطقة عزبة حسين شاهين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة اصلاح الخط وعودة ضخ مياة الشرب للمواطنين.

وقال عويس غرياني رئيس مركز ومدينة سمالوط، أنه فور ابلاغ غرفة عمليات المركز بحدوث انفجار في خط مياه الشرب قطر 16 بوصة المغذي لقرية اطسا المحطة بمنطقة عزبة حسين شاهين، تم إبلاغ فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسمالوط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وعلى الفور تحركت فرق الصيانه والفرق الفنية إلى مكان انفجار الخط لبدء الإصلاح وعودة ضخ المياه للمواطنين.

وفي سياق متصل قال رئيس مركز سمالوط، أنه في إطار خطة المحافظة لإنهاء أزمات ضعف وانقطاع المياه، تم اليوم البدء في إجراءات استلام "محطة مياه مدينة سمالوط" من قبل الجهة المنفذة، لبدء أعمال الإحلال والتجديد الشاملة، تمهيداً لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية التي تصل إلى 180 لتر/ثانية.

وأضاف أن إحلال وتجديد المحطة يمثل "نقلة نوعية" لحل أزمة المياه بمدينة سمالوط، حيث كانت المحطة تعاني من التوقف التام لأكثر من 10 سنوات، مؤكداً أن تشغيلها سيمثل طوق نجاة لأهالي المدينة، حيث من المقرر أن تخدم المحطة بعد تشغيلها أكثر من 400 ألف نسمة، مما يسهم بشكل جذري في إنهاء ظاهرة ضعف وانقطاع مياه الشرب بالمدينة.