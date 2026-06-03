وزير الري ومحافظ المنيا يتفقدان أعمال تطهير النيل وترعة الإبراهيمية.. وتوجيهات بسرعة إنهاء إجراءات تطوير الامتداد الجنوبي لكورنيش النيل

استقبل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته للمحافظة لتفقد عدد من مواقع العمل والمشروعات المائية، ومتابعة جهود الوزارة في رفع كفاءة المجاري المائية وصيانة المنشآت المرتبطة بها، بما يضمن الإدارة المثلى للموارد المائية وتحقيق أعلى معدلات الاستفادة منها.

واستهل الوزير والمحافظ الجولة بتفقد أعمال تطهير مجرى نهر النيل من أعلى كوبري النيل بمدينة المنيا، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطهير والصيانة الدورية للمجرى الملاحي، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة القطاع المائي وضمان انسيابية الحركة الملاحية.

كما شملت الجولة تفقد منطقة الامتداد الجنوبي لكورنيش النيل، حيث أشاد الدكتور هاني سويلم بالمظهر الحضاري والجمالي المتميز لكورنيش المنيا، وما يتمتع به من مقومات بيئية وسياحية وترفيهية تجعله أحد أبرز المتنفسات الحضارية بمحافظات الصعيد، ويعكس الهوية البصرية المتميزة لعروس الصعيد.

وفي هذا الإطار، وجه وزير الري ومحافظ المنيا بسرعة إنهاء جميع الإجراءات والتنسيقات اللازمة وتذليل أية معوقات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، تمهيداً للبدء الفعلي في أعمال تطوير المنطقة الجنوبية للكورنيش، مع استكمال الرسومات الهندسية والمخططات الفنية بالتنسيق مع معهد بحوث النيل، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والجمالية.

ومن جانبه،أكد اللواء عماد كدواني، أن مشروع تطوير الامتداد الجنوبي لكورنيش النيل يمثل إضافة نوعية للمشروعات التنموية والحضرية التي تشهدها المحافظة، ويأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من واجهة النيل وتحويلها إلى متنفس حضاري وسياحي يليق بأهالي المنيا وزائريها، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروعات تحقق التوازن بين البعد الجمالي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ودعم المقومات السياحية والاستثمارية لعروس الصعيد.

وامتدت الجولة لتشمل تفقد أعمال تطهيرات ترعة الإبراهيمية عند قنطرة المنيا الجديدة، حيث اطلع الجانبان على معدلات التنفيذ والإجراءات المتخذة لضمان وصول المياه بالكميات المقررة وتلبية الاحتياجات المائية للأراضي الزراعية، بما يسهم في الحفاظ على كفاءة شبكة الري بالمحافظة.

وعقب ذلك، توجه الوزير والمحافظ إلى مركز سمالوط لتفقد سحارة مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية، والوقوف على كفاءتها التشغيلية ومتابعة أعمال الصيانة الدورية بها، باعتبارها إحدى المنشآت المائية الحيوية التي تسهم في إدارة وتوزيع المياه وتحقيق مستهدفات الدولة في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

وأكد الدكتور هاني سويلم حرص الوزارة على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والمنشآت المائية بمختلف المحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الإدارة الرشيدة للموارد المائية ورفع كفاءة منظومتي الري والصرف، بما يدعم خطط التنمية المستدامة ويعزز الأمن المائي.

كما أعرب محافظ المنيا عن تقديره لزيارة وزير الموارد المائية والري لمحافظة المنيا، مشيداً بحجم التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والوزارة في تنفيذ المشروعات المائية، مؤكداً أن هذه الجهود تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية الزراعية والاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة .

