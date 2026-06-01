لفتة إنسانية.. محافظ المنيا يحقق أمنية سيدة ويوجه بتوفير فرصة عمل لنجلها.. فيديو

وخلال اللقاء، استوقفت أم معيلة محافظ المنيا، طالبة توفير فرصة عمل لأحد أبنائها، الذي يعول أسرته ويواجه ظروفًا معيشية صعبة، وعلى الفور وجّه المحافظ رئيس المركز بتوفير فرصة عمل مناسبة له، جبرًا لخاطر والدته، في استجابة سريعة أدخلت الفرحة إلى قلبها، حيث عبّرت عن شكرها ووجهت له الدعاء.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد التقى بعدد من أهالي قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، وذلك خلال جولته الميدانية لمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها بالقرى، في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

وخلال اللقاء، استعرض أهالي قرية الحاج قنديل عددًا من المطالب المتعلقة بالخدمات الأساسية، من بينها عدم وصول مياه الري إلى بعض الأراضي الزراعية، ووجود مزرعة سمكية تحتاج إلى تدخل ودعم من الجهات المختصة بقطاع الري لتحسين منظومة توزيع المياه بالمنطقة.

ووجّه محافظ المنيا بالتنسيق الفوري مع مسؤولي الري لدراسة المشكلة ميدانيًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المياه إلى الأراضي المحتاجة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية، بما يلبّي احتياجات المزارعين ويحافظ على الرقعة الزراعية.

كما طالب الأهالي بإنشاء مكتب بريد وتوفير ماكينة صراف آلي (ATM) لخدمة المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات من سكان القرية والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات البريدية والمالية، حيث وجّه المحافظ بدراسة المطلب والتنسيق مع الجهات المعنية لبحث إمكانية توفير الخدمة لأهالي القرية.