رئيس جامعة المنيا يتفقد امتحانات كليات العلوم والتربية والزراعة والحاسبات

واصل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، جولاته لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2025/2026، حيث تفقد لجان الامتحانات بكليات العلوم والتربية والزراعة والحاسبات والمعلومات، بحضور الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمر عبدالعزيز عميد كلية العلوم، والدكتور إدريس سلطان عميد كلية التربية، والدكتور حمدي إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور عصام حليم عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

وتابع رئيس الجامعة انتظام أعمال الامتحانات داخل اللجان، واطمأن على حسن سير العملية الامتحانية، ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، كما راجع جاهزية اللجان وتوافر الإمكانات اللازمة لتوفير مناخ ملائم يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في أجواء تتسم بالهدوء والانضباط.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام التام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل قد تُخل بنزاهة الامتحانات أو تؤثر على انضباط اللجان، مع أهمية التواجد المستمر لأعضاء هيئة التدريس داخل مقار الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب والتعامل الفوري مع أية مواقف أو ملاحظات طارئة.

وأكد الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، انتظام سير الامتحانات بجميع الكليات التي شملتها الجولة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق والتواصل مع إدارات الكليات منذ انطلاق الامتحانات لضمان توفير بيئة تعليمية وامتحانية مناسبة وآمنة للطلاب.

كما شدد نائب رئيس الجامعة على أهمية استمرار جاهزية العيادات الطبية والفرق الطبية داخل مقار الامتحانات للتعامل الفوري مع أية حالات طارئة، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير الأجواء الآمنة والمستقرة لهم طوال فترة انعقاد الامتحانات.

