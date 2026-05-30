العيد أحلى.. إقبال ملحوظ من المواطنين على مراكز الشباب في المنيا

تواصل مديرية الشباب والرياضة بالمنيا تنفيذ فعاليات مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بمختلف مراكز المحافظة، بهدف توفير أجواء ترفيهية ورياضية آمنة للأسر والشباب والأطفال خلال إجازة العيد ضمن مبادرة العيد أحلى.

وأوضح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، أن جميع مراكز الشباب بالمحافظة تشارك في المبادرة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية والرياضية، إلى جانب توزيع الهدايا والألعاب المجانية على المترددين، بما يسهم في إدخال البهجة والسرور على المواطنين خلال أيام العيد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المبادرة شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، حيث بلغ عدد مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية المشاركة 189 مركزًا على مستوى المحافظة، تضم 183 مركز شباب و6 مراكز تنمية شبابية، فيما تجاوز عدد المترددين خلال أيام العيد 400 ألف مواطن بمختلف مراكز المحافظة.

وأضاف عكاشة أن الإدارات الفرعية بمراكز المحافظة تشهد مشاركة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين، حيث جاءت إدارة المنيا في مقدمة الإدارات من حيث عدد المراكز المشاركة بإجمالي 27 مركزًا، تليها إدارة سمالوط بـ26 مركزًا، ثم إدارة أبوقرقاص بـ23 مركزًا، وإدارة ملوي بـ22 مركزًا، إلى جانب باقي الإدارات التي شهدت توافدًا ملحوظًا من المواطنين للاستفادة من الأنشطة والخدمات المقدمة.