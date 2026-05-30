طلع 5 جنيهات.. الذهب يسجل 6775 جنيهًا في الصاغة

ارتفع سعر الذهب في مصر في محلات الصاغة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 30-5-2026 رابع أيام العيد.

سعر الذهب يرتفع

وارتفع متوسط سعر الذهب بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات بعد ساعات من بداية التعاملات المسائية

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6775 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7742 جنيها للشراء و 7685 جنيها للبيع .

سعر عيار 22

وبلغ سعر عيار 22 نحو 7097 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6775 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيهات للشراء و 5764 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 54.2 ألف جنيه للشراء و 53.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4541 دولارا للشراء و 4539 دولارا للبيع.