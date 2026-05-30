طلع 5 جنيهات.. الذهب يسجل 6775 جنيهًا في الصاغة

ارتفع سعر الذهب في مصر في محلات الصاغة بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 30-5-2026 رابع أيام العيد.
سعر الذهب يرتفع
وارتفع متوسط سعر الذهب بمقدار طفيف لم يجاوز 5 جنيهات بعد ساعات من بداية التعاملات المسائية
آخر تحديث لسعر الذهب
وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له 6775 جنيها .
سعر عيار 24
وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7742 جنيها للشراء و 7685 جنيها للبيع .
سعر عيار 22
وبلغ سعر عيار 22 نحو 7097 جنيها للشراء و 7045 جنيها للبيع.
سعر عيار 21
وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6775 جنيها للشراء و 6725 جنيها للبيع.
سعر عيار 18
وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5807 جنيهات للشراء و 5764 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الذهب
بلغ سعر الجنيه الذهب 54.2 ألف جنيه للشراء و 53.8 ألف جنيه للبيع.
سعر أوقية الذهب
وصل سعر أوقية الذهب 4541 دولارا للشراء و 4539 دولارا للبيع.