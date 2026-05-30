نجل أنجلينا جولي يتخلى عن اسم والده براد بيت

قرر مادوكس ابن الفنان العالمي براد بيت - بالتبني- ان يقوم بإسقاط لقب والده بشكل رسمي من اسمه.

مادوكس البالغ من العمر 24 عامًا، هو ابن أنجلينا جولي وبراد بيت بالتبني، حيث قام بالاقدام علي تلك الخطوة فى 2002 .

وافادت تقارير صحفية ان مادوكس اختار لقب باسم جولى خلال الفترة القادمة، بعد الخلافات التي وقعت بين جولي وبيت.

سبق تلك الخطوة ،،ظهور تخلي ابنة براد بيت رسميًا عن استخدام اسمه خلال المناسبة.

وخلال صعودها إلى المسرح لاستلام شهادة تخرجها ، تم الإعلان عنها باسم "Zahara Marley Jolie" فقط، دون إضافة اسم "بيت"، وهو ما اعتبره كثيرون رسالة واضحة تعكس طبيعة العلاقة الحالية بينها وبين والدها، وفقًا لما نشره موقع geo.tv.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة تمامًا، إذ سبق لزاهارا أن استخدمت الاسم نفسه قبل ثلاث سنوات، أثناء تقديم نفسها عند انضمامها إلى نادي Alpha Kappa Alpha الجامعي. وفي مقطع فيديو انتشر آنذاك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عرفت نفسها باسم "Zahara Marley Jolie"، مؤكدة أنها تنحدر من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.