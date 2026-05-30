أحمد سلام: مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين يمثل محطة تاريخية مهمة

قال أحمد سلام، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية و المستشار الإعلامي الأسبق بالسفارة المصرية ببكين، إن اليوم تحل الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين وهي تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات بين البلدين، وتعكس نجاح نموذج فريد من الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية التي تطورت على مدار سبعة عقود من العمل المشترك والثقة المتبادلة.

وأضاف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، اليوم السبت- أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون السياسي والدبلوماسي التقليدي، بل أصبحت شراكة استراتيجية شاملة تمتد إلى مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والعلمية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن البلدين نجحا في بناء واحدة من أكثر العلاقات الدولية استقرارًا وتوازنًا في العالم المعاصر.

وأكد سلام أن السنوات العشر الأخيرة تمثل المرحلة الأكثر ازدهارًا وتأثيرًا في تاريخ العلاقات المصرية الصينية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1956، لافتًا إلى أن هذه الفترة شهدت طفرة نوعية في حجم التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مدفوعة برؤية مشتركة وإرادة سياسية قوية لدى القيادتين المصرية والصينية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين خلال العقد الأخير تُرجم إلى مشروعات تنموية كبرى أصبحت علامات بارزة في مسيرة التنمية المصرية، وفي مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتوسع في المنطقة الاقتصادية " تيدا" بقناة السويس، ومشروعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتصنيع، مؤكدًا أن هذه المشروعات تعكس عمق الثقة المتبادلة بين الجانبين.

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق الصينية شكلت إطارًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، موضحًا أن التكامل بين المبادرة الصينية ورؤية مصر للتنمية المستدامة أسهم في خلق فرص جديدة للنمو وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

وقال إن التعاون المصري الصيني لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل امتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية والإعلامية والسياحية، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في برامج التبادل الأكاديمي والثقافي، بما عزز التفاهم المتبادل بين الشعبين المصري والصيني ورسخ العلاقات الإنسانية بينهما.

وأضاف أن الحضارتين المصرية والصينية تمثلان نموذجًا عالميًا للحضارات العريقة القادرة على الجمع بين الأصالة والتحديث، مؤكدًا أن الحوار الحضاري والثقافي بين البلدين أصبح أحد أهم ركائز العلاقات الثنائية في العصر الحديث.

وأكد سلام أن العلاقات المصرية الصينية أثبتت خلال العقود السبعة الماضية قدرتها على التكيف مع المتغيرات الدولية والإقليمية المختلفة، مع الحفاظ على أسسها الراسخة القائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.

وأشار إلى أن ما تحقق خلال العقد الأخير لم يكن مجرد زيادة في حجم التبادل التجاري أو عدد المشروعات المشتركة، وإنما تجسيد حقيقي لمستوى متقدم من الثقة السياسية والتفاهم الاستراتيجي بين البلدين، وهو ما يجعل هذه العلاقة نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدول النامية والقوى الصاعدة في العالم.

وأوضح سلام أن هذه المناسبة تحمل بالنسبة له بُعدًا شخصيًا ومهنيًا خاصًا، حيث أتيحت له فرصة متابعة مسيرة العلاقات المصرية الصينية عن قرب منذ سنوات دراسته في جامعة بكين، ثم خلال عمله مستشارًا إعلاميًا بالسفارة المصرية في بكين، فضلًا عن ارتباطه بعلاقات مهنية وإنسانية ممتدة مع الصين وشعبها لما يقرب من ثلاثة عقود.

وأشار إلى أنه تشرف بالمشاركة، بصفته إعلاميًا رسميًا، في تغطية العديد من الزيارات الرئاسية واللقاءات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2020، مؤكدًا أن تلك التجربة أتاحت له مشاهدة التحولات الكبرى التي شهدتها العلاقات الثنائية، والانتقال بها إلى آفاق أرحب من التعاون الاستراتيجي.

وأعرب سلام عن ثقته في أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات المشتركة بين مصر والصين، مؤكدًا أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتحقيق نجاحات أكبر في مجالات التنمية والابتكار والتعاون الدولي.

كما أعرب عن تطلعه إلى أن تحتفل الأجيال القادمة بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وقد أصبحت هذه الشراكة أكثر قوة وتأثيرًا واتساعًا، وظلت نموذجًا للصداقة الصادقة والتعاون المثمر والتفاهم بين الحضارات.

واختتم حديثه قائلًا: "في هذه المناسبة التاريخية العزيزة، أتقدم بخالص التهنئة إلى قيادتي وشعبي مصر والصين، وأتمنى للبلدين الصديقين دوام التقدم والازدهار، وأن تظل الصداقة المصرية الصينية منارة للتعاون والسلام والتنمية والمصالح المشتركة بين الشعوب.