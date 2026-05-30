قطر وسنغافورة تبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة

بحث رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموغاراتنام، اليوم السبت، مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة.

وجرى، خلال اللقاء الذي عُقد في القصر الجمهوري (إستانا)، على هامش مشاركة الشيخ سعود بن عبدالرحمن في "حوار شانجريلا 2026" الذي يقام في جمهورية سنغافورة، استعراض أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفي السياق ذاته، التقى دولة رئيس الوزراء ووزير المالية بجمهورية سنغافورة لورانس وونج، بالشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني، حيث استعرضا آخر المستجدات والتطورات الأمنية في المنطقة، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك في ظل الظروف الراهنة.