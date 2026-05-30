بينهم صغار.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسي علم إدفو| أسماء

ابراهيم جادالله

أصيب 19 شخصاً، اليوم السبت، في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بطريق مرسي علم إدفو جنوب البحر الأحمر.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، قد تلقت إخطارا بوقوع الحادث بالكيلو 100 وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

تبين إصابة كلا من، فارس أبو سنة رمضان 8 سنوات "كسر بعظام الجمجمة واشتباه نزيف بالمخ"، وفارس ياسر جمعة 14 سنة "جرح متهتك بفروة الرأس ونزيف بالمخ"، وبسمة حمدى رمضان 29 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"، وفاطمة ياسر جمعة 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وأسامة حمادة رمضان 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"، وجمعة ياسر جمعة 17 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"، وأبو المجد جمعة أبو المجد 36 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وعبد الستار رمضان 40 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وحنان منصور أبو النجار 33 سنة "سحجات متفرقة بالجسم"، وإیمان شعبان أحمد 18 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، ورمضان حمادة رمضان 22 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وحنان محمد أبو المجد 39 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"، وعمر محمد عبدالنبي 22 سنة "كدمات وسحجات متفرقة"،  وآدم أحمد شعبان 4 سنوات "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وأسماء حمدى رمضان 24 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وياسين أحمد شعبان عامين "كدمات وسحجات متفرقة"، وأحمد شعبان أحمد 35 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، وياسر جمعة أبو المجد 45 سنة، وشهد ياسر جمعة 17 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى مرسي علم لجراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

