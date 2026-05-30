الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة للحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، نجاح أعمال موسم حج 1447هـ، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالميًا في طب الحشود، دون رصد أي تفشيّات وبائية أو مؤثرات على الصحة العامة بين الحجاج، مشيرة إلى تقديم أكثر من مليوني و500 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج وحتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأوضحت بيانات الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة وصل إلى 114 ألفا و889 مستفيدًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 58 ألفا و462 حالة، وراجَع العيادات الخارجية 29 ألفا و846 مستفيدًا، إلى جانب تنويم 8 آلاف و342 حالة في المستشفيات، وإجراء 410 عمليات جراحية، منها 323 عملية قسطرة قلبية و33 عملية قلب مفتوح.

وكثّفت المنظومة الصحية جهودها التوعوية والوقائية والعلاجية، حيث قدمت أكثر من 292 ألفا و585 خدمة وقائية، إلى جانب استقبال أكثر من (1,001,468) اتصالًا عبر مركز الاتصال الموحد (937)، الذي قدّم خدماته الصحية والاستشارية بـ 7 لغات وعلى مدى الساعة.

وشهد موسم الحج هذا العام توظيف تقنيات نوعية، من أبرزها استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" لتسريع الإمداد الطبي ونقل الأدوية والمستلزمات، إلى جانب توسيع خدمات الطب الاتصالي والأنظمة الرقمية لدعم الفرق الميدانية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار الطبي عبر مستشفى صحة الافتراضي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية باستخدام تقنيات الروبوتات الطبية.

من ناحية أخرى، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "روّاد طيبة"؛ لاستقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم، وتقديم التوجيه والإرشاد الشرعي؛ بما يسهم في تعزيز آداب الزيارة وإثراء التجربة الإيمانية للزوار خلال موسم الحج.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الشرعي بين الزوار وتعريفهم بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، من خلال برامج توجيهية ومحتوى تثقيفي متنوع يقدمه عدد من المختصين والموجهين الميدانيين في مواقع استقبال الزوار وساحات المسجد النبوي.

وتتضمن المبادرة توزيع حقائب إهدائية توعوية تحتوي على مواد إرشادية بعدة لغات، تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية لدى الزوار، وتدعم رسائل التوعية والتوجيه التي تقدمها الرئاسة، بما يواكب مستهدفات العناية بضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.