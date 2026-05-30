قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ركلة جزاء.. ديمبيلي يتعادل لـ باريس في شباك أرسنال بنهائي دوري الأبطال
تايلاند تنفي الأنباء المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس إيبولا
غارات إسرائيلية متفرقة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني ومنطقة جزين
الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة للحجاج
101 ألف زائر لحدائق الحيوان الإقليمية وحديقة الأسماك خلال عيد الأضحى
وكيل زراعة النواب يقترح توفير أماكن إيواء للكلاب الضالة في كل محافظة
بينهم صغار.. إصابة 19 شخصا في إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق مرسي علم إدفو| أسماء
قطر وسنغافورة تبحثان آخر التطورات الأمنية في المنطقة
لا داعي للذعر.. الكونغو الديمقراطية: قادرون على احتواء فيروس إيبولا
وزارة الداخلية تكشف حقيقة أكاذيب سيدة بقيام الأجهزة الأمنية بتلفيق القضايا لنجليها
حسام حسني يطمئن المصريين: إيبولا لا ينتقل عبر الهواء وفرص تحوله إلى جائحة عالمية محدودة
الشوط الأول.. أرسنال يتقدم على باريس 1\0 في نهائي دوري أبطال أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة للحجاج

الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة صحية للحجاج
الصحة السعودية تعلن نجاح أعمالها بموسم الحج عبر تقديم 2.5 مليون خدمة صحية للحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، نجاح أعمال موسم حج 1447هـ، بعد موسم جسّد ريادة المملكة عالميًا في طب الحشود، دون رصد أي تفشيّات وبائية أو مؤثرات على الصحة العامة بين الحجاج، مشيرة إلى تقديم أكثر من مليوني و500 ألف خدمة صحية لضيوف الرحمن منذ بدء موسم الحج وحتى اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.

وأوضحت بيانات الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن إجمالي المستفيدين من خدمات المراكز الصحية والرعاية العاجلة وصل إلى 114 ألفا و889 مستفيدًا، فيما استقبلت أقسام الطوارئ 58 ألفا و462 حالة، وراجَع العيادات الخارجية 29 ألفا و846 مستفيدًا، إلى جانب تنويم 8 آلاف و342 حالة في المستشفيات، وإجراء 410 عمليات جراحية، منها 323 عملية قسطرة قلبية و33 عملية قلب مفتوح.

وكثّفت المنظومة الصحية جهودها التوعوية والوقائية والعلاجية، حيث قدمت أكثر من 292 ألفا و585 خدمة وقائية، إلى جانب استقبال أكثر من (1,001,468) اتصالًا عبر مركز الاتصال الموحد (937)، الذي قدّم خدماته الصحية والاستشارية بـ 7 لغات وعلى مدى الساعة.

وشهد موسم الحج هذا العام توظيف تقنيات نوعية، من أبرزها استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" لتسريع الإمداد الطبي ونقل الأدوية والمستلزمات، إلى جانب توسيع خدمات الطب الاتصالي والأنظمة الرقمية لدعم الفرق الميدانية وتعزيز سرعة اتخاذ القرار الطبي عبر مستشفى صحة الافتراضي، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية باستخدام تقنيات الروبوتات الطبية.

من ناحية أخرى، أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة "روّاد طيبة"؛ لاستقبال زوار المسجد النبوي والترحيب بهم، وتقديم التوجيه والإرشاد الشرعي؛ بما يسهم في تعزيز آداب الزيارة وإثراء التجربة الإيمانية للزوار خلال موسم الحج.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي الشرعي بين الزوار وتعريفهم بالأحكام والآداب المتعلقة بزيارة المسجد النبوي، من خلال برامج توجيهية ومحتوى تثقيفي متنوع يقدمه عدد من المختصين والموجهين الميدانيين في مواقع استقبال الزوار وساحات المسجد النبوي.

وتتضمن المبادرة توزيع حقائب إهدائية توعوية تحتوي على مواد إرشادية بعدة لغات، تسهم في تعزيز المعرفة الشرعية لدى الزوار، وتدعم رسائل التوعية والتوجيه التي تقدمها الرئاسة، بما يواكب مستهدفات العناية بضيوف الرحمن ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

خدمات الحج الحج وزارة الصحة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

هجوم صاروخي إيراني

تصعيد مفاجئ.. إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي إيراني على قاعدة جوية بالكويت

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

اصالة نصري وزوجها وماجد المهندس

تعليق مفاجئ من ماجد المهندس على أنباء انفصال أصالة وفائق حسن

ترشيحاتنا

سعر الذهب

486 درهما.. آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات مساء اليوم

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

أسعار الأسماك اليوم

بسبب اللحمة .. انخفاضات تضرب أسعار الأسماك في رابع أيام عيد الأضحى

بالصور

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

في آخر أيام عيد الأضحى.. تكثيف مستمر لحملات النظافة والتجميل بجميع المراكز والمدن بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد