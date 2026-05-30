ختام أعمال استقبال الأضاحي بمجازر الوادي الجديد خلال عيد الأضحى المبارك

بناءً على توجيهات الدكتورة حنان مجدي نور الدين محافظ الوادي الجديد، وتعليمات الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، واصلت مديرية الطب البيطري جهودها خلال أيام عيد الأضحى المبارك لاستقبال الأضاحي بالمجازر الحكومية بالمجان، وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة للمواطنين.

وشهد اليوم الأخير من أيام العيد استمرار توافد المواطنين على المجازر الحكومية في أجواء من التعاون والالتزام، بما يضمن إجراء أعمال الذبح وفق الاشتراطات الصحية والبيئية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة اللحوم، والحد من الذبح العشوائي حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وقد بلغ إجمالي عدد الأضاحي التي تم ذبحها بمجازر المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 342 أضحية، وسط متابعة مستمرة من الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر لضمان تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وتتقدم مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد بخالص التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعين الله أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.