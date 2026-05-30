القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينة ترفع علم جامبيا في خليج عمان حاولت الإبحار نحو إيران

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها العاملة في خليج عُمان قامت بتطبيق إجراءات الحصار المفروضة، من خلال تعطيل سفينة تجارية ترفع علم جامبيا، إثر محاولتها الإبحار نحو أحد الموانئ الإيرانية.

وذكرت القيادة المركزية في بيان لها، أن القوات الأمريكية رصدت السفينة التجارية (M/V Lian Star) أثناء عبورها المياه الدولية متجهة نحو ميناء إيراني، ووجهت القوات البحرية أكثر من 20 تحذيرا للسفينة، مع إبلاغ طاقمها بأن مسارها يشكل خرقا صريحا للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أنه بعد امتناع طاقم السفينة عن الامتثال للتحذيرات المتكررة، قامت طائرة أمريكية باستهداف غرفة محركات السفينة بصاروخ من طراز "هيلفاير"، مما أدى إلى تعطيلها بالكامل وإنهاء مسيرها نحو إيران.

وأكدت القيادة المركزية أنها أجبرت 116 سفينة على تغيير مسارها منذ بدء الحصار على إيران.