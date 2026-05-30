486 درهما.. آخر تحديث لسعر الذهب في الإمارات مساء اليوم

استقر سعر الذهب في الإمارات مع منتصف تعاملات اليوم السبت 30-5 -2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية وذلك في رابع أيام عيد الأضحي المبارك.

سعر الذهب في الإمارات

وثبت سعر الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية بدون تغيير داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له اليوم 486 درهما إماراتيا.

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 547.5 درهم إماراتي .

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 507 دراهم إماراتية .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 486 درهما إماراتيا.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 416.75 درهم.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 3888 درهما إماراتيا.

سعر أونصة الذهب

وبلغ أونصة الذهب 17.029 ألف درهم إماراتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل أونصة الذهب الدولار 4542 دولارا.