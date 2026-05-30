الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بيطري أسوان: ذبح 1281 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى

قال مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان الدكتور جمعة مكي أن إجمالى عدد الأضاحى التى تم ذبحها تحت الإشراف البيطرى داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد بلغ 1281 أضحية ، منها 729 أضحية خاصة بالأهالى ، و 552 أضحية خاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري أن ذلك يأتي في إطار متابعة المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، لنتائج جهود المديرية في الإشراف البيطري على أعمال ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار الحفاظ على الصحة العامة وضمان سلامة اللحوم المقدمة للمواطنين والأسر المستحقة.

وأشار الدكتور جمعة مكى إلى أن الأضاحي الخاصة بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تضمنت 496 أضحية تابعة لبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير، و37 أضحية تابعة لمؤسسة الأورمان، و8 أضاحي تابعة لجمعية النهضة النسائية، و4 أضاحي تابعة لمؤسسة صناع الخير بكوم أمبو، و4 أضاحي تابعة لجمعية بخيت، وأضحيتين تابعتين لجمعية كفالة اليتيم بكوم أمبو، وأضحية تابعة لجمعية المحروسة، وأضحية تابعة لجمعية تنمية المجتمع بكوم أمبو.

وأضاف مدير الطب البيطرى أن أعمال الذبح بالمجازر الحكومية شهدت إقبالاً ملحوظاً على مدار أيام العيد، حيث تم ذبح 305 أضاحي في اليوم الأول، و349 أضحية في اليوم الثاني، و512 أضحية في اليوم الثالث، و115 أضحية في اليوم الرابع.

وأشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، بالجهود التي تبذلها مديرية الطب البيطري والأطباء البيطريون العاملون بالمجازر المختلفة، مؤكداً أهمية مواصلة العمل بنفس الكفاءة والجاهزية لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية في إيصال لحوم الأضاحي إلى الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة.

