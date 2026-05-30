نهائي أبطال أوروبا.. أعمال شغب في الشانزليزيه بباريس واعتقالات وعنف بمحيط بارك دي برانس

شهد شارع الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم السبت، توترات وأعمال شغب تزامنًا مع المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي جمعت بين باريس سان جيرمان وأرسنال الإنجليزي في العاصمة المجرية بودابست.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الاستراحة بين شوطي المباراة، حيث أقدم بعض المشجعين على إلقاء مقذوفات، ما استدعى تدخل قوات الأمن التي استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وفي السياق ذاته، تعرضت إحدى محطات الحافلات في شارع الشانزليزيه لأعمال تخريب، في ظل حالة من الفوضى التي شهدتها المنطقة.

كما شهد محيط ملعب "بارك دي برانس" (حديقة الأمراء)، معقل نادي باريس سان جيرمان، والذي استضاف نحو 48 ألف مشجع لمتابعة المباراة عبر شاشات عملاقة، توترات مماثلة.

واندلعت مواجهات بين بعض الجماهير وقوات الشرطة في محيط الملعب، تخللتها أعمال عنف، فيما نفذت قوات الأمن عمليات توقيف لعدد من مثيري الشغب.