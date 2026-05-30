رئيس وزراء لبنان: الدولة ماضية نحو وقف الحرب والمفاوضات مع إسرائيل الخيار الأقل كلفة

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام أن بلاده تمر بواحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث، مشدداً على أن الحكومة تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية من أجل وقف الحرب وإنهاء التصعيد العسكري، معتبراً أن خيار المفاوضات يبقى الطريق الأقل كلفة لحماية لبنان وشعبه رغم عدم وجود ضمانات مؤكدة لنتائجها.

وفي سلسلة تصريحات تناولت تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية، قال سلام إن المفاوضات الجارية ليست استسلاماً، بل تمثل مساراً يهدف إلى تجنيب البلاد مزيداً من الخسائر البشرية والمادية. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تخوض هذه المفاوضات باسم جميع اللبنانيين، داعياً مختلف القوى السياسية والوطنية إلى دعم هذا المسار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اللبنانية مصممة على مواصلة العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتأمين انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن الحرب لم تكن خيار لبنان وإنما فُرضت عليه نتيجة التطورات الميدانية والأحداث الجارية على الحدود.

وفي سياق حديثه عن الوضع الداخلي، شدد سلام على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية، داعياً إلى التوحد تحت مظلة دولة واحدة وجيش واحد باعتبارهما الضامن الأساسي للاستقرار وحماية السيادة الوطنية. وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية المتزايدة.

كما وجه رئيس الوزراء اللبناني انتقادات حادة لإسرائيل، متهماً إياها بتصعيد هجماتها العسكرية بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة. وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الجنوب اللبناني تجاوزت، بحسب تعبيره، مجرد انتهاك السيادة لتصل إلى مستويات واسعة من التدمير والتهجير.

وأضاف أن مدينتي النبطية وصور ومناطق أخرى في الجنوب تعرضت لعمليات قصف مكثفة أدت إلى أضرار كبيرة في البنية التحتية والممتلكات، متهماً إسرائيل باتباع سياسة "التدمير الشامل" في بعض المناطق. كما أشار إلى أن الهجمات طالت مواقع ومعالم أثرية وتاريخية، معتبراً أن ذلك يشكل استهدافاً للهوية الثقافية والتراثية للبنان.

وأكد سلام أن الأمن لا يمكن تحقيقه عبر التدمير والتخريب، مشدداً على أن الاستقرار الدائم يتطلب حلولاً سياسية واحتراماً للقانون الدولي وحقوق المدنيين. كما جدد التزام الحكومة بمواصلة التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين سعياً إلى وقف التصعيد وتحصين مستقبل البلاد.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء اللبناني في وقت تتواصل فيه المواجهات والتوترات على الجبهة الجنوبية، وسط تحركات سياسية مكثفة تهدف إلى احتواء الأزمة ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.