اشتعال حريق في كريات شمونة وصفارات إنذار تدوي شمال إسرائيل

شهدت مدينة كريات شمونة في شمال إسرائيل حالة من الاستنفار الأمني بعد اندلاع حريق في أحد المواقع بالتزامن مع دوي صفارات الإنذار في عدد من المناطق الحدودية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق لتحديد أسباب الحريق وما إذا كانت مرتبطة بإطلاق صواريخ أو أجسام جوية من الأراضي اللبنانية.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، انطلقت صفارات الإنذار في كريات شمونة وعدد من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان خلال الساعات الماضية، ما دفع السكان إلى التوجه نحو الملاجئ والمناطق المحصنة وفق تعليمات الجبهة الداخلية.

وأفادت تقارير محلية باندلاع حريق في منطقة داخل المدينة، الأمر الذي استدعى تدخل فرق الإطفاء والطوارئ للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إنه يراجع المعطيات المتعلقة بالإنذار الذي تم تفعيله في المنطقة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة تعمل على فحص أسباب الحادث وتحديد ما إذا كان ناجماً عن عملية إطلاق من الجانب اللبناني أو عن عوامل أخرى.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام ومنصات محلية أعمدة دخان تتصاعد من موقع الحريق، بينما شوهدت فرق الطوارئ وهي تعمل في المكان.

ولم ترد تقارير رسمية تؤكد وقوع إصابات بشرية، في حين تواصل السلطات الإسرائيلية تقييم الأضرار المحتملة الناجمة عن الحريق.