الحديقة النباتية الاستوائية بأسوان تستقبل 1950 زائرا وسائحًا خلال عيد الأضحى

استقبلت الحديقة النباتية الاستوائية الشهيرة بأسوان 1950 زائرا من المصريين، والسائحين الأجانب على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان - في تصريح- أن عدد زوار الحديقة من المصريين بلغ 1475، بالإضافة إلى 475 زائرا من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن حديقة النباتات الاستوائية، تعد من أبرز المقاصد السياحية داخل مدينة أسوان، سواء للمصريين أو السائحين الأجانب.

وأفاد بأن الحديقة تضم حوالى 720 نوعاً من النباتات والأشجار الاستوائية النادرة على مستوى العالم، وتكونت الحديقة عن طريق ترسيب الطمى قبل بناء السد العالي على الصخور الموجودة بنهر النيل، فكونت المساحة التي تقام عليها الحديقة حالياً وتقدر بنحو 17 فدانا، وكانت عبارة عن مكان لزراعة أهالي أسوان، حتى جاء اللورد الإنجليزى "كيتشنر" وحولها إلى حديقة عن طريق تجميع شتلات مختلفة من مختلف دول العالم بواسطة جنوده.