قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن زورق هجومي سريع جديد مزود بصواريخ كروز بحرية
ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بالتتويج بدوري أبطال أوروبا
تحذير .. خطأ شائع في غسل أواني الطهي يدمرها
أعمال شغب واسعة في باريس عقب نهائي دوري أبطال أوروبا
حابب أشتغل معاك | لفتة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ نادر نور بعد رسالته المؤثرة
الدفاع السورية: إجراءات ميدانية لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في لبنان وتدعو إلى وقف فوري للتصعيد
اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة تؤكد شمول صلاحياتها جميع مناطق القطاع
الفرقة المصرية للموسيقى والغناء تختتم احتفالات الثقافة بعيد الأضحى على مسرح السامر
المدافع البرازيلي دانتي يعلن اعتزاله كرة القدم بعمر 42 عاما
ربنا يبعد عننا العين | عودة مصطفى أبو سريع إلى زوجته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حابب أشتغل معاك | لفتة مفاجئة من تركي آل الشيخ لـ نادر نور بعد رسالته المؤثرة

تركي الـ شيخ
تركي الـ شيخ
باسنتي ناجي

تلقى الشاعر والملحن نادر نور دعمًا كبيرًا من المستشار تركي آل الشيخ، بعد الرسالة المؤثرة التي كشف خلالها عن معاناته في العودة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الأخيرة.

رسالة نادر نور

وكتب نادر نور  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات اغاني من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها و لا نجوم بتسمع مني اغاني و لا عندي حاجة اقدر اساعدك بيها لاني ببساطة محتاج اللي يساعدني..

وللناس اللي بتتهمني بالكسل و التقصير انا فعلا بعدت فترة لاسباب شخصية و بحاول ارجع من ٣ سنين و مش عارف.. مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الاغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي منهم نجوم اشتغلت و نجحت معاهم و منهم اللي بحاول اشتغل معاه للمرة الأولى و منهم اللي عشرة عمر و مشوارنا بدأناه مع بعض و احلام حلمناها و نجاحات حققناها سوا و اللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني و بقيت احس بالرفض و عدم التقبل و انا مش متعود ازن على حد او اطلب الحاجة اكتر من مرة بشكل يقلل مني و من احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري.

اخيراً معنديش مشاكل مع حد و لا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد و كل الاحترام و التوفيق لزملائي انا مش زعلان من حد.. و أسف على الاطالة".

ورد المستشار تركي آل الشيخ على منشور نادر نور برسالة دعم قوية، قائلًا: "أنت فنان كبير وأنا حابب أشتغل معاك"، في لفتة لاقت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور والمتابعين.

وأشاد عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بموقف تركي آل الشيخ، معتبرين أن دعمه لنادر نور قد يمثل بداية جديدة لعودة أحد أبرز صناع الأغنية المصرية والعربية، والذي قدم العديد من الأعمال الناجحة على مدار مشواره الفني.

تركي ال شيخ نجوم الفن نادر نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2026 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 الترم الثاني

فتاة إيطالية

الزمالك يتنصل ومطالب باستجوابه.. القصة الكاملة لأزمة دونجا وفتاة إيطالية قبل المونديال

زيادة المعاشات والمرتبات

بعد عيد الأضحى.. موعد زيادة المعاشات والمرتبات

الأهلي والزمالك

طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك

شقق الإيجار التمليكي

بنظام الايجار التمليكي.. 30 ألف شقة جديدة من وزارة الإسكان| تفاصيل

الصين وإسرائيل

هل حذفت الصين إسرائيل من خرائطها الرقمية واستبدلتها بفلسطين؟

هجوم ايراني على الكويت

إصابة أمريكيين وتدمير مسيّرتين في هجوم إيراني على الكويت

ترشيحاتنا

ماكرون

فريق يُلهم أوروبا بأسرها.. ماكرون يحتفي بتتويج باريس سان جيرمان

الدراسة في اسرائيل

إسرائيل تعلن إجراءات طارئة تشمل تعليق الدراسة وحظر التجمعات وسط مخاوف أمنية

الاحتلال في جنوب لبنان

القناة 13 الإسرائيلية: الجيش يوصي بالاحتفاظ بمواقعه في جنوب لبنان

بالصور

هيفاء وهبي تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فستان جذاب.. داليا البحيري تستعرض جمالها بإطلالة صيفية

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان لافت.. مي سليم تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

الشهيد مساعد محمد مصطفى حربي

حكاية بطل| قصة استشهاد مساعد محمد مصطفى حربي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: العودة من الإجازة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

المزيد