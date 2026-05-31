4 حكمات مصريات تشارك في البطولة الودية الدولية بالأردن

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، 4 حكمات مصريات، للمشاركة في البطولة الدولية الودية، والتي تقام في الأردن.

وجاء ترشيح رباعي التحكيم المصري، بناءً على دعوة وطلب الاتحاد الأردني لكرة القدم.

وتم الاستقرار على الرباعي، نورا سمير ورحمة يوسف حكمتين للساحة ومي حسن وآمال حسن كمساعدتين، حيث سيشاركن في إدارة المباراة الأولى يوم الأربعاء 3 يونيو المقبل بين منتخبي الأردن وماليزيا للسيدات، بينما تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء 9 يونيو بين منتخبي الأردن وفلسطين.

كما يأتي ظهور حكمات مصر في هذه المشاركات، في إطار الثقة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستوى المحلي والأفريقي والدولي؛ وحضوره في إدارة المباريات المهمة والبارزة في مختلف المسابقات المختلفة.

ويعد هذا الظهور للتحكيم المصري مبشراً ومشرفاً للتحكيم المصري، إضافة إلى أن جميع الحكمات المصريات قادرات على تشريف وتمثيل بلادهن في المشاركات الخارجية.