تناول هذا النوع من الخضار يحسن صحة القلب

يمكن أن يُساهم تناول البروكلي يومياً في تعزيز الصحة العامة من خلال توفير عناصر غذائية أساسية مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب، وتقوي العظام، وتحسن عملية الهضم، وللحصول على أقصى استفادة من فوائده الغذائية، يُنصح بتناوله نيئاً أو مطهواً على البخار قليلاً.

فوائد البروكلي

1. يقلل الالتهاب

يحتوي البروكلي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحييد تلف الخلايا، وهذا بدوره قد يقلل الالتهاب ويحمي من الأمراض المزمنة.

قد تساهم مضادات الأكسدة الموجودة في البروكلي أيضاً في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.

2. يحسن صحة القلب

يمكن أن تعزز الخصائص المضادة للالتهابات للبروكلي صحة القلب. وقد تساعد الألياف والبوتاسيوم الموجودة فيه على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل الكوليسترول وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية

قد يساهم تناول كميات وفيرة من الخضراوات الصليبية، مثل البروكلي، في تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين . هذه الحالة، التي تتضمن تراكم اللويحات في الشرايين، يمكن أن تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية

3. ينظم نسبة السكر في الدم

يمكن لنظام غذائي غني بالألياف أن يخفض مستويات السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني ، وجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا مكملات البروكلي بانتظام شهدوا أيضًا انخفاضًا في مستويات الدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) (المعروف باسم الكوليسترول "الضار

المصدر verywellhealth