أحلى من المحلات.. طريقة عمل كبدة مشوية في البيت

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كبدة مشوية فهي من الأطباق و الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة السفرة.

مقادير كبدة مشوية



● 1 كيلو كبدة بتلو

● 1 طماطم

● 1 بصلة حمراء

● 1 فلفل رومي

● 1 فلفل حار

● 8 فصوص ثوم

● ربع كوب خل

● ربع كوب زيت

● ملح وفلفل

● كمون

● كزبرة

● جوزة الطيب

● لية ضاني

● فلفل ألوان جوليان رفيع

● بصل أحمر جوليان رفيع

● بقدونس للتزيين

طريقة تحضير كبدة مشوية



يخلط البصل والطماطم والفلفل بنوعيه والثوم في الكبة

تضاف التوابل والخل والزيت وتقلب

تتبل الكبدة في التتبيلة

يسخن الزيت على النار ثم تشوح اللية

تضاف الكبدة وتشوح من الجانبين

تترك جانبا ثم يسوى البصل والفلفل الألوان في نفس الطاسة

تضاف الكبدة وتقلب وتقدم