تحذير .. لهذه الأسباب الصحية لا يفضل تناول اللحم الضأني

عادة ما يربط الأشخاص التسمم الغذائي بالسالمونيلا بالدجاج أو البيض غير المطبوخ جيداً، لكن وكالة معايير الغذاء (FSA) تذكّر الجمهور بأن تناول بعض أنواع لحم الضأني أو لحم الخروف "الوردي" يمكن أن يشكل خطراً أيضاً.

تقول هيئة معايير الغذاء (FSA) إن شرائح لحم الضأن وشرائح اللحم لا بأس أن تكون وردية اللون، لكن اللحم المفروم ليس كذلك.

السالمونيلا التيفية هي واحدة من مجموعة من البكتيريا التي تعيش عادة في أمعاء الحيوانات وتنتشر مع البراز.

يمكن أن يصاب الأشخاص بالعدوى من خلال المياه أو الطعام الملوث وقد يعانون من أعراض "فيروس المعدة" - الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات البطن.

ويمكنهم أيضاً نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، على الرغم من أن الحفاظ على النظافة الجيدة عن طريق غسل اليدين بعد استخدام المرحاض وقبل التعامل مع الطعام يمكن أن يقلل من هذا الخطر.

هل تناول لحم الضأني آمن؟



تؤكد هيئة معايير الغذاء أنه لا يزال بإمكان الأشخاص تناول لحم الضأن والماعز بأمان. ولكن ينبغي على المستهلكين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة لتناوله إذا لم يتم طهيه بشكل صحيح.

يضمن طهي الطعام على درجة الحرارة المناسبة وللمدة الزمنية الصحيحة القضاء على أي بكتيريا ضارة. تأكد دائمًا من مراجعة الإرشادات الموجودة على عبوة الطعام واتباع تعليمات الطهي المرفقة.

ماذا عن لحم الضأني الوردي؟

يعتمد ذلك على طريقة تحضير لحم الضأن أو لحم الخروف.

قطعة لحم الضأن النادرة، أو الوردية، التي تم تحميرها جيداً من الخارج ستكون جيدة لأن أي بكتيريا على السطح الخارجي ستكون قد قُتلت بفعل الحرارة.

لكن لا ينبغي أبداً تقديم لحم الضأن أو الخروف المفروم أو المقطع مكعبات وهو غير ناضج تماماً. يجب طهيه جيداً وتحميره.

وينطبق الأمر نفسه على البرجر. فعند فرم اللحم لصنع البرجر، قد تنتشر أي بكتيريا ضارة من سطح اللحم في جميع أنحاء البرجر. ونتيجة لذلك، قد يحتوي البرجر غير المطهو ​​جيدًا على بكتيريا ضارة في داخله، وقد يسبب التسمم الغذائي إذا لم يُطهى جيدًا.

اللحوم التي لا ينبغي تقديمها غير مطهوة جيداً:

دواجن

لحم خنزير

الأحشاء، بما في ذلك الكبد

البرغر

النقانق

قطع لحم ملفوفة

الكباب

فرم



نصائح الطبخ اللحم الضانئ



اغسل يديك بعد لمس اللحوم النيئة، وتجنب تلوث الأطعمة الأخرى في المطبخ عن طريق تخزينها بشكل منفصل في الثلاجة واستخدام ألواح تقطيع وسكاكين مختلفة.

عند طهي البرجر والنقانق والدجاج ولحم الخنزير، اقطع اللحم من المنتصف للتأكد من أن لونه لم يعد وردياً، وأن عصارته صافية، وأنه ساخن جداً من الداخل.

عند طهي دجاجة كاملة، اثقب الجزء الأكثر سمكًا من الفخذ (بين الساق والفخذ) للتأكد من عدم وجود لحم وردي اللون وأن العصارة لم تعد وردية أو حمراء.

من الآمن تقديم شرائح اللحم وغيرها من قطع اللحم البقري والضأن الكاملة غير ناضجة تمامًا من الداخل، طالما تم تغليفها بشكل صحيح عن طريق طهيها بسرعة على درجة حرارة عالية من الخارج.

المصدر: bbc