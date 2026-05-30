قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصاب بجروح وكدمات متفرقة.. ضبط المتهم بالتعدي على جاره في الدقهلية
الجيش الإيراني: إسقاط مسيرة من طراز "أوربيتر" في أجواء جزيرة قشم
لإعادة الحجيج.. رئيس بعثة الحج يعلن موعد انطلاق الجسر الجوي بين جدة والقاهرة
بعد فحوص طبية.. طبيب ترامب يؤكد أنه «مؤهل تماما» لأداء مهامه الرئاسية
مستشار المرشد الإيراني: ترامب يخون الدبلوماسية بمواصلته الحصار
الدفاع الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكرانيا في مقاطعة سومي
بعد شكاوى المواطنين.. الشيوخ يطالب بخطة طوارئ لعدم تكرار أزمة ماكينات الـ ATM بالأعياد
رحيل وشيك.. تفاصيل مخطط الوداد المغربي لخطف صفقة الأهلي
سفراء التتش.. حكاية غزو الموهوبين من شباب الأهلي دوريات أوروبا
طارق السيد بيشتغل إية؟.. تفاصيل خناقة جديدة بين ثنائي الأهلي والزمالك
خلاف أسري انتهى بمأساة.. مصرع فتاة قاصر على يد والدها في سوهاج
الأوقاف: لا يجوز تصوير الأضحية خلال التضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي لمتابعة جاهزية الأقسام الطبية

وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي ويتابع جاهزية الأقسام الطبية خلال عيد الأضحى
وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي ويتابع جاهزية الأقسام الطبية خلال عيد الأضحى
شمس يونس

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.

وفي هذا الإطار أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية بمستشفى القرنة المركزي يرافقه الدكتور ماجد نصري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وفريق من الإدارة حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الضيفي مدير المستشفى وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين خلال أيام العيد.

وخلال الجولة حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على المستشفى الذين أشادوا بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج اللازم خاصة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال وحدة الشهيد محمود ناصر.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى من بينها العناية المركزة والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات والمعامل وقسم الأشعة ووحدة التعقيم وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى واستعدادها الكامل للتعامل مع مختلف الحالات خلال فترة العيد والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تابع وكيل الوزارة انتظام عمل الأطقم الطبية ومدى الالتزام بخطط العمل والنوبتجيات المقررة مشيدًا بجهود الفرق الطبية وحرصها على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على مدار الساعة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والسلامة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمترددين وتقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان والمتابعة المستمرة من مديرية الشؤون الصحية بالأقصر للمنشآت الطبية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.

الاقصر اخبار الاقصر صحة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

محمد صلاح

تعليق ناري من ميدو بعد الهجوم على محمد صلاح بسبب إعلانه الأخير

منتخب مصر

موعد ومكان مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 30 مايو 2026 في مصر.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

اتحاد الكرة

الكاف يخطر اتحاد الكرة بموعد حاسم لتراخيص الأندية

الكاف

الكاف يوجه إنذارًا للأندية المشاركة إفريقيًا قبل انطلاق الموسم الجديد

مقاتلة أمريكية إف 15

صاروخ صيني فوق الكتف.. الكشف عن مفاجأة بشأن إسقاط إيران لمقاتلة أمريكية إف 15

ترشيحاتنا

أرشيفية

التنمية المحلية تكشف عن موقف الخدمات بالمحافظات خلال إجازة عيد الأضحى

صورة أرشيفية

أول 3 أيام من عيد الأضحى.. 66 ألف زائر للحدائق الإقليمية وحديقة الأسماك

أرشيفية

حديقة الأزهر تستقبل زوار العيد بأجواء ترفيهية وإطلالات تاريخية ساحرة

بالصور

لوك لافت.. أنغام تخطف الأنظار في أحدث ظهور

أنغام
أنغام
أنغام

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد