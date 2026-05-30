وكيل صحة الأقصر يتفقد مستشفى القرنة المركزي لمتابعة جاهزية الأقسام الطبية

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى المبارك من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية.

وفي هذا الإطار أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر جولة تفقدية بمستشفى القرنة المركزي يرافقه الدكتور ماجد نصري مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة وفريق من الإدارة حيث كان في استقبالهم الدكتور أحمد الضيفي مدير المستشفى وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين خلال أيام العيد.

وخلال الجولة حرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على المستشفى الذين أشادوا بجودة الخدمات الطبية المقدمة ومستوى الرعاية الصحية وتوفير الأدوية والعلاج اللازم خاصة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال وحدة الشهيد محمود ناصر.

وشملت الجولة المرور على عدد من الأقسام الحيوية بالمستشفى من بينها العناية المركزة والأقسام الداخلية ووحدة الغسيل الكلوي والحضانات والمعامل وقسم الأشعة ووحدة التعقيم وذلك للاطمئنان على جاهزية المستشفى واستعدادها الكامل للتعامل مع مختلف الحالات خلال فترة العيد والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما تابع وكيل الوزارة انتظام عمل الأطقم الطبية ومدى الالتزام بخطط العمل والنوبتجيات المقررة مشيدًا بجهود الفرق الطبية وحرصها على تقديم الخدمة الصحية للمواطنين على مدار الساعة.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والالتزام الكامل بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة والسلامة بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المرضى والمترددين وتقديم خدمات طبية آمنة ومتميزة.

وتأتي هذه الجولات في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان والمتابعة المستمرة من مديرية الشؤون الصحية بالأقصر للمنشآت الطبية خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.