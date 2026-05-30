الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

هل انتهت أزمة الطماطم؟ الحكومة تكشف ما ينتظر الأسواق خلال الأيام المقبلة

أسعار الطماطم
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق، وذلك بعد الزيادات الكبيرة خلال الأيام الماضية، مع وجود معروض كافٍ من جميع الخضراوات.

أسعار الطماطم

يأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار اليومية، خاصة مع تأثير التغيرات المناخية وتكاليف النقل على مستويات الأسعار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الشراء للمستهلك.

وانخفضت أسعار الطماطم إلى مستوى يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بعد ارتفاع سعر الكيلو لـ 50 جنيها، لتصبح قيمة الانخفاض 20 جنيها، وذلك داخل الأسواق.

الطماطم تشتعل في الأسواق.. 4 أسباب وراء القفزة المفاجئة للأسعار رغم وفرة السلع قبل العيد

وكشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الطماطم بالأسواق، مؤكدًا أن الأزمة جاءت نتيجة تأثيرات مناخية استثنائية ضربت المحصول خلال الفترة الماضية وأدت إلى انخفاض المعروض بشكل ملحوظ.

انخفاض تدريجي فى أسعار الطماطم 

وأوضح أن الأسواق بدأت بالفعل في استقبال مؤشرات إيجابية تبشر بانفراجة قريبة، مع بدء دخول إنتاج جديد من العروة الصيفية، الأمر الذي سيسهم في زيادة الكميات المطروحة تدريجيًا واستعادة التوازن السعري خلال الفترة المقبلة.

 

زيادة المعروض تعيد التوازن للأسواق

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة إن تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة سيساعد على انتظام عمليات الحصاد والنقل، ما يدعم استقرار حركة التداول داخل الأسواق ويحد من التقلبات السعرية التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المتوقع ضخّه من الزراعات الجديدة سيؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار الطماطم، خاصة مع اتساع حجم المعروض مقارنة بمعدلات الطلب الحالية.

 

التقلبات المناخية تضرب المحصول

وأكد الدكتور خالد جاد أن محصول الطماطم تعرض خلال الأشهر الأخيرة لضغوط مناخية قوية أثرت بشكل مباشر على جودة وإنتاجية المحصول، لافتًا إلى أن موجات الحرارة المرتفعة وغير المعتادة كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع كميات الإنتاج.

وأوضح أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار تسبب في اضطراب عملية «عقد الثمار»، وهي من المراحل الأساسية في نمو محصول الطماطم، ما انعكس سلبًا على حجم الإنتاج، خاصة في الزراعات المكشوفة والأراضي المفتوحة.

سعر الطماطم اليوم

التقلبات المناخية تضرب المحصول

ارتفاع مؤقت في الأسعار

وأشار إلى أن تراجع الإنتاج أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة داخل الأسواق لفترة مؤقتة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة واضحة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن هذه الأزمة مرتبطة بعوامل موسمية ومناخية وليست ناتجة عن نقص دائم في الإنتاج.

وشدد على أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر تطورات المحصول والأسواق، لضمان استقرار الإمدادات وتوفير احتياجات المواطنين، مع استمرار تقديم الدعم والإرشادات الفنية للمزارعين لمواجهة آثار التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة.

 

التموين تطرح الطماطم 

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واستمرارًا لجهود الوزارة في توفير السلع الأساسية والخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التابعة للوزارة، عن طرح الطماطم بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 20 جنيها للكيلو، اعتبارًا من غدٍ، السبت 30 مايو، وذلك في إطار زيادة المعروض وضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أن عمليات الطرح ستبدأ بفروع المجمعات الاستهلاكية في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يتم التوسع تباعًا في ضخ الكميات بمختلف فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وفق خطة توزيع تضمن إتاحة المنتج بصورة مستمرة ومنتظمة للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ضوء الارتفاعات التي شهدتها أسعار الطماطم بالأسواق الحرة خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي استدعى سرعة تدخل الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير المنتج بسعر مناسب، والمساهمة في تحقيق التوازن السعري بالأسواق.

فوائد الطماطم الصحية

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استمرار متابعة موقف توافر السلع الأساسية والخضروات والفاكهة، والتدخل الفوري من خلال المنافذ التابعة لها عند الحاجة، بما يسهم في زيادة المعروض، وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

