قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى وفاة الجوكر.. حسن حسني ملك الكوميديا على الشاشة والأحزان في الحياة
نهائي دوري أبطال أوروبا.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال
التقديم متاح بعد العيد.. وظائف خالية بالقطار الكهربائي الخفيفLRT
6775 جنيها.. آخر تحديث للذهب عيار 21 في رابع أيام العيد
بعد جنون الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الطماطم | بكام الكيلو؟
طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي .. تفاصيل التقرير
وزير الخارجية الأمريكي يصدر قرارا بإنهاء مهام توم براك كمبعوث لـ سوريا
القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وآرسنال
وزير الإنتاج الحربي: توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الأسلحة والذخائر والمعدات
رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
آرسنال وباريس سان جيرمان في مواجهة نارية على لقب دوري أبطال أوروبا
حالة الطقس اليوم | ارتفاع تدريجي في الحرارة.. أمطار رعدية ببعض المناطق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد جنون الأسعار.. الحكومة تزف بشرى سارة بشأن الطماطم | بكام الكيلو؟

أسعار الطماطم
أسعار الطماطم
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الطماطم في الأسواق، وذلك بعد الزيادات الكبيرة خلال الأيام الماضية، مع وجود معروض كافي من كافة الخضروات.

ويأتي ذلك في ظل متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار اليومية، خاصة مع تأثير التغيرات المناخية وتكاليف النقل على مستويات الأسعار، ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الشراء للمستهلك.

سعر كيلو الطماطم

وانخفضت أسعار الطماطم، إلى مستوى يتراوح بين 20 و30 جنيهًا، بعد ارتفاع سعر الكيلو لـ 50 جنيها، لتصبح قيمة الانخفاض 20 جنيها، وذلك داخل الأسواق .

من جانبه ، كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الأسباب الحقيقية وراء الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها أسعار الطماطم بالأسواق، مؤكدًا أن الأزمة جاءت نتيجة تأثيرات مناخية استثنائية ضربت المحصول خلال الفترة الماضية وأدت إلى انخفاض المعروض بشكل ملحوظ.

انخفاض تدريجي فى أسعار الطماطم 

وأوضح أن الأسواق بدأت بالفعل في استقبال مؤشرات إيجابية تبشر بانفراجة قريبة، مع بدء دخول إنتاج جديد من العروة الصيفية، الأمر الذي سيسهم في زيادة الكميات المطروحة تدريجيًا واستعادة التوازن السعري خلال الفترة المقبلة.

زيادة المعروض تعيد التوازن للأسواق

وأشار المتحدث باسم وزارة الزراعة إلى أن تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة سيساعد على انتظام عمليات الحصاد والنقل، ما يدعم استقرار حركة التداول داخل الأسواق ويحد من التقلبات السعرية التي شهدتها بعض المحافظات مؤخرًا.

وأضاف أن زيادة الإنتاج المتوقع ضخّه من الزراعات الجديدة سيؤدي إلى تراجع تدريجي في أسعار الطماطم، خاصة مع اتساع حجم المعروض مقارنة بمعدلات الطلب الحالية.

التقلبات المناخية تضرب المحصول

وأكد الدكتور خالد جاد أن محصول الطماطم تعرض خلال الأشهر الأخيرة لضغوط مناخية قوية أثرت بشكل مباشر على جودة وإنتاجية المحصول، لافتًا إلى أن موجات الحرارة المرتفعة وغير المعتادة كانت من أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع كميات الإنتاج.

وأوضح أن الفارق الكبير بين درجات الحرارة خلال الليل والنهار تسبب في اضطراب عملية «عقد الثمار»، وهي من المراحل الأساسية في نمو محصول الطماطم، ما انعكس سلبًا على حجم الإنتاج خاصة في الزراعات المكشوفة والأراضي المفتوحة.

ارتفاع مؤقت في الأسعار

وأشار إلى أن تراجع الإنتاج أدى إلى انخفاض الكميات المطروحة داخل الأسواق لفترة مؤقتة، وهو ما تسبب في ارتفاع الأسعار بصورة واضحة خلال الأسابيع الماضية، مؤكدًا أن هذه الأزمة مرتبطة بعوامل موسمية ومناخية وليست ناتجة عن نقص دائم في الإنتاج.

وشدد على أن وزارة الزراعة تتابع بشكل مستمر تطورات المحصول والأسواق، لضمان استقرار الإمدادات وتوفير احتياجات المواطنين، مع استمرار تقديم الدعم والإرشادات الفنية للمزارعين لمواجهة آثار التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة.

الطماطم أسعار الطماطم سعر كيلو الطماطم القوطة تراجع أسعار الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفتاة الايطالية

فتاة إيطالية تزعم تعرضها لاعتداء غير أخلاقي من لاعب كرة شهير في مصر

أسعار الدواجن

فى رابع أيام العيد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق

أحمد ياسر ريان

4 أندية تودع الممتاز.. ولاعب البنك الأهلي يتوج هدافًا للدوري المصري

شباب بلوزداد

المنع النهائي | فيفا يصدم بلوزداد بقرار غير متوقع بسبب هذا اللاعب

طاهر ابو زيد

تصريحات نارية من طاهر أبو زيد عن صفقات الأهلي وإمام عاشور

"عجل" في الأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

عجل بالأسانسير يثير ضجة عبر مواقع التواصل في عيد الأضحى

منتخب مصر

القائمة النهائية لمنتخب مصر بكأس العالم ...تعرف عليها

الاتربى

رئيس البنك الأهلي يعتذر عن أزمة السحب النقدي: المصريون سحبوا 100 مليار جنيه خلال 9 أيام قبل العيد

ترشيحاتنا

المليونير السعودي لاحق العتيبي

من فوق جبل عرفات.. قصة مليونير سعودي كرّس حياته لخدمة حجاج بيت الله الحرام

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

بالصور

حل سريع في ثالث أيام العيد.. طاجن بامية بالتسبيكة واللحمة المتبقية

طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية
طاجن بامية جاهز بالتسبيكة المجمدة واللحمة المتبقية

رابع أيام عيد الأضحى.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ
ثالث يوم العيد.. أفكار غداء سريعة للهروب من حرارة المطبخ

بي واي دي تختبر Great Han الجديدة.. سيدان كهربائية فاخرة بمدى يقترب من 1000 كم

Great Han
Great Han
Great Han

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد .. وصفات شهية للتوفير بعد العزومات

أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات
أفكار سريعة لبواقي لحمة العيد في أقل من 15 دقيقة.. وصفات شهية تنقذك بعد العزومات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد