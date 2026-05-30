أسعد اللّٰه روحها في الجنة..إسعاد يونس تنعي والدة أحمد حلمي

حرصت الفنانة إسعاد يونس علي نعي والدة الفنان أحمد حلمي الذي رحلت صباح أمس، معبرة عن حزنها ومواساتها لأسرة الراحلة.

وكتبت إسعاد يونس عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “أتقدم بخالص العزاء و المواساة لصديقي وحبيبي الفنان أحمد حلمي و العائلة الكريمة لرحيل الوالدة الغالية أسعد اللّٰه روحها في الجنة وانزل عليهم الصبر و القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وأعلن الفنان أحمد حلمي عدم إقامة عزاء لوالدته والاكتفاء بتلقي العزاء في المقابر وذلك عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أحمد حلمي :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الغالية، سمية محمد فريد الجندي، وتم تلقي العزاء بالمقابر، ولا يوجد عزاء آخر.

نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وشُيع جثمان والدة الفنان أحمد حلمي، اليوم، من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب أداء صلاة الجنازة، وسط حالة كبيرة من الحزن سيطرت على أفراد الأسرة والمشيعين الذين حرصوا على المشاركة في مراسم الوداع الأخيرة.

وشهد محيط المسجد حضور عدد كبير من الأهالي والأصدقاء والمقربين لتقديم واجب العزاء، فيما اصطف المشيعون في مشهد إنساني مؤثر أثناء خروج الجثمان من المسجد استعدادًا لنقله إلى مقابر الشموت بمدينة بنها.

وظهرت علامات التأثر والحزن الشديد على الفنان أحمد حلمي خلال مراسم تشييع جثمان والدته، حيث حرص على مرافقة الجثمان واستقبال المعزين وسط حالة من الصمت والدعاء خيمت على الأجواء.



وحرص المشاركون في الجنازة على تقديم الدعم والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.