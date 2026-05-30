محمد فارس يدعم أقطاي: لا يجب التنازل عن حلم كأس العالم 2030

وجّه الإعلامي محمد فارس رسالة دعم للاعب الشاب أقطاي عبدالله، معربًا عن تفاؤله بمستقبله الكروي، وذلك عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال محمد فارس في منشوره: «بالتوفيق لأقطاي في اللي جاي.. لاعب مبشر ولسه المشوار قدامه»، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك إمكانيات واعدة يمكن أن تصنع له مستقبلًا كبيرًا في كرة القدم.

وأضاف فارس أن على اللاعب أن يضع هدف المشاركة في كأس العالم 2030 كحلم أساسي لا يمكن التنازل عنه، مشددًا على أهمية الطموح والاستمرار في العمل والاجتهاد لتحقيق هذا الهدف.

واختتم منشوره برسالة دعم وتحفيز، داعيًا اللاعب إلى مواصلة التطور والتركيز خلال مشواره الكروي

ومن ناحية أخرى أكد أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، أن النادي لم يتلق أي عروض رسمية تخص رحيل الثلاثي أقطاي عبدالله وحامد عبدالله وعلي محمود خلال الفترة الحالية، مشددًا على استمرارهم مع الفريق.

وأوضح الشريعي خلال ظهوره في برنامج “الناظر” أن عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع إنبي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، مؤكدًا في الوقت نفسه أن النادي يرحب باستمراره وفقًا لظروف وإمكانيات الفريق.

وأضاف رئيس إنبي أن قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي كان بمثابة “مسكن” للأزمة وليس حلًا جذريًا، مشيرًا إلى رفضه تكرار هذا القرار مجددًا في المسابقات المقبلة، وضرورة إيجاد حلول أكثر استقرارًا لمنظومة الدوري المصري.