تيشيرت مانشستر سيتي.. هدية خاصة من عمر مرموش لـ أقطاي عبد الله بمعسكر الفراعنة

انضم عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى معسكر منتخب مصر لكرة القدم مساء الثلاثاء الماضي، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في كأس العالم 2026.



ويواصل المنتخب الوطني تدريباته استعدادًا لخوض مباراة ودية أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي، ضمن برنامج الإعداد للبطولة.

وأهدى عمر مرموش قميص نادي مانشستر سيتي، عقب انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.

وكان معسكر المنتخب قد انطلق الخميس الماضي بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، على أن ينتقل الفريق اليوم إلى منطقة التجمع بالقرب من استاد القاهرة، الذي يستضيف تدريبات المنتخب حتى موعد السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 30 مايو الجاري للمشاركة في كأس العالم.