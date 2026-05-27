"أنا اسمي كابتن عصام الحضري يا جعان".. القصة الكاملة لـ أزمة زيزو وقائد المنتخب السابق
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مرموش في الهجوم.. تشكيل منتخب مصر المتوقع بـ ودية روسيا

محمد صلاح
يسري غازي

يخوض مساء اليوم الأربعاء منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن تدريبه الختامي على ملعب استاد القاهرة استعدادا لمواجهة نظيره منتخب روسيا غدا الخميس.

ويواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق ظهور قوي خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور التالي لـ مونديال 2026.

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطنى على تشكيل الفراعنة الكبار المتوقع في ودية روسيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر الوطنى المتوقع لودية روسيا على النحو التالي:

حارس المرمى: 

مصطفى شوبير.

خط الدفاع:

محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - أحمد فتوح.

خط الوسط:

مروان عطية - إمام عاشور - أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم:

هيثم حسن - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.

موعد مباراة مصر وبلجيكا
يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية الموافق الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال باقي مباريات المجموعة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويخوض الفراعنة ثاني مبارياتهم أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت كندا الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل خاصة مع تقارب مستوى المنافسة داخل المجموعة.

موعد مباراة مصر وإيران

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.

موعد سفر المنتخب إلى أمريكا

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المونديال.

كما سيخوض المنتخب مباراة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن خطة الإعداد النهائية للفراعنة قبل بداية المشوار العالمي. 

