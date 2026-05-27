مسؤول إيراني: واشنطن تتوسل الاتفاق مع طهران وفشلت سياستها في التحريض

قال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني، إن واشنطن تتوسل الاتفاق مع إيران، وأن الإقليم والعالم أدركا عجزها عن حماية حلفائها ، وفشل سياستها في التحريض والفتنة.

وصرح المساعد السياسي لقائد القوات البحرية في الحرس الثوري، محمد أكبر زاده، بأن اعتماد اقتصاد أمريكا وأوروبا على أسعار الوقود وتأثرهما بالتطورات الإقليمية هو "ورقة ضغط" تجعل أمريكا تتوسل للتوصل إلى اتفاق مع إيران.

وأشار أكبر زاده ، في كلمة له إلى تراجع الهيمنة الأمريكية وفشل حسابات الغرب، وقال: "أدركت الدول الإقليمية والقوى العالمية أن أمريكا لم تعد قادرة على توفير الأمن لحلفائها".

وأضاف بأن "اعتقاد أمريكا بإمكانية احتواء الجمهورية الإسلامية بالوسائل العسكرية أو العقوبات أو التحريض على الفتنة هو خطأ في الحسابات".

وتابع قائلا: "إن قدرة إيران الصاروخية على تحديد الأهداف بدقة هي رد على مزاعم الغرب السابقة بأن الصواريخ وهمية".

وأكد أن إبقاء مضيق هرمز مغلقا وعجز أمريكا عن الرد عليه دليل على قوة إيران، مضيفا: "لا يمكنهم ارتكاب أي خطأ".

وأوضح أن قوة الردع والاستعداد لدى القوات المسلحة الإيرانية أكبر من ذي قبل، قائلاً: "استنادًا إلى زياراتي الميدانية للسواحل والجزر الجنوبية، أؤكد أن القوات المسلحة جاهزة بكامل ترسانتها، وفي حال وقوع أي هجوم محتمل، سيكون رد إيران أقوى بكثير من ذي قبل".