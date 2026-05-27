كندا تعلن تعليق منح التأشيرة للقادمين من دول وسط أفريقيا بسبب إيبولا

اتخذت كندا خطوة استباقية لمواجهة تفشي حمى إيبولا في بلدان وسط أفريقيا، وأعلنت تعليق منح التأشيرات للقادمين من الدول المتأثرة بالوباء، بحسب RT.

تأتي هذه الخطوة في إطار إجراءات وقائية لمواجهة تفشي حمى إيبولا في وسط أفريقيا.

وقالت المسئولة الفيدرالية لشئون الهجرة واللاجئين والمواطنة، لينا متليج دياب، إن هذا الإجراء يأتي نظرا لخطورة الوضع وارتفاع خطر انتقال الفيروس في تلك الدول، مؤكدة أن القرار يستند إلى صلاحيات جديدة منحت للحكومة بموجب القانون "سي-12" الذي أُقر في مارس الماضي، ويُتيح لأوتاوا تعليق أو حتى إلغاء التأشيرات بشكل جماعي.

وتشمل الوثائق المعلقة مؤقتا تأشيرات الإقامة الدائمة والمؤقتة، وتصاريح السفر الإلكترونية، وتصاريح الدراسة والعمل.

وأوضحت السلطات أن الطلبات المقدمة من أشخاص موجودين بالفعل داخل كندا ستستمر معالجتها، كما يُستثنى من التعليق من هم في منتصف رحلة السفر حاليا.

وبدءا من الثلاثين من مايو، تُطبق إجراءات حدودية إضافية بموجب قانون الحجر الصحي، حيث يُسمح للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والأجانب الذين زاروا الدول المتأثرة خلال الأيام الـ21 السابقة بالدخول إلى كندا، لكنهم يخضعون لتقييم صحي إلزامي.

ومن تظهر عليه أعراض إيبولا يُنقل مباشرة إلى المستشفى، بينما يُطلب من الباقين العزل الذاتي لمدة 21 يوما.

كما أفادت الحكومة بأنها ستوفر أماكن عزل للمواطنين والمقيمين الدائمين الذين لا يملكون مكانا مناسبا للعزل، على أن تكون جاهزة بحلول نهاية الأسبوع، دون الكشف عن مواقعها لأسباب أمنية.

ومن المقرر استمرار إجراءات الفحص للمسافرين حتى الـ 29 من أغسطس.