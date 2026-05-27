جيش الاحتلال يصدر إنذارا لسكان النبطية بالانتقال إلى شمال نهر الزهراني

أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارًا لسكان منطقة النبطية جنوبي لبنان، دعاهم فيه إلى الانتقال نحو شمال نهر الزهراني، في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الحدود الجنوبية، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 طائرات مسيّرة تسللت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي، مشيرة إلى سقوط اثنتين منها في مناطق مفتوحة دون تفاصيل فورية عن أضرار أو إصابات.

غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة طورا

وأفاد تقارير لوسائل إعلام دولية ، بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة طورا، فيما استهدفت غارتان بلدتي صريفا وباريش جنوبي لبنان