قصف إسرائيلي قرب مستشفى حكومي بجنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن قوات من الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالمدفعية محيط المستشفى الحكومي في النبطية جنوبي لبنان، وذلك وفقا لنبا عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي المقابل، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 3 طائرات مسيّرة تسللت من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الغربي، مشيرة إلى سقوط اثنتين منها في مناطق مفتوحة دون تفاصيل فورية عن أضرار أو إصابات.

غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة طورا

وأفاد تقارير لوسائل إعلام دولية ، بأن غارة إسرائيلية استهدفت محيط بلدة طورا، فيما استهدفت غارتان بلدتي صريفا وباريش جنوبي لبنان.