ربع ساعة.. تغطية إعلامية لـ تدريبا منتخب مصر قبل ودية روسيا

يسري غازي

يخوض منتخب مصر مرانه اليوم الأربعاء باستاد القاهرة في الثامنة مساءً استعدادا لودية روسيا المقرر إقامتها بعد غد الخميس قبل السفر إلي أمريكا للمشاركة في مونديال كأس العالم 2026.

وتقرر فتح جزء من مران منتخب مصر الوطني استعدادا لودية روسيا أمام وسائل الإعلام وذلك لمدة 15 دقيقة فقط.

ويواصل منتخب مصر استعداداته المكثفة لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 وسط طموحات كبيرة من الجماهير المصرية بتحقيق ظهور قوي خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض الفراعنة ثلاث مواجهات قوية في دور المجموعات أمام منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة شرسة على بطاقات التأهل للدور التالي لـ مونديال 2026.

موعد مباراة مصر وبلجيكا
يفتتح منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل، حيث تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية الموافق الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب الوطني في تحقيق بداية قوية تمنحه دفعة معنوية كبيرة قبل استكمال باقي مباريات المجموعة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ويخوض الفراعنة ثاني مبارياتهم أمام منتخب نيوزيلندا يوم 21 يونيو بمدينة فانكوفر الكندية حيث تقام المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت كندا الموافق الرابعة فجر يوم 22 يونيو بتوقيت القاهرة.

وتحمل المواجهة أهمية كبيرة في حسابات التأهل خاصة مع تقارب مستوى المنافسة داخل المجموعة.

موعد مباراة مصر وإيران

ويختتم منتخب مصر مباريات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 26 يونيو بمدينة سياتل الأمريكية حيث تنطلق المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت الولايات المتحدة الموافق السادسة صباح يوم 27 يونيو بتوقيت القاهرة.

وقد تكون هذه المواجهة حاسمة في تحديد المتأهلين إلى الدور التالي من البطولة.

موعد سفر المنتخب إلى أمريكا

ومن المقرر أن تسافر بعثة منتخب مصر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو للدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق المونديال.

كما سيخوض المنتخب مباراة ودية قوية أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن خطة الإعداد النهائية للفراعنة قبل بداية المشوار العالمي.

