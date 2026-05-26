الإصابات تلاحق نجوم المنتخبات الكبرى قبل كأس العالم 2026

تتواصل أزمة الإصابات داخل المنتخبات الكبرى قبل انطلاق كأس العالم 2026 بعدما تأكد غياب عدد من أبرز النجوم بسبب إصابات قوية جاءت نتيجة ضغط المباريات وتلاحم الموسم.



وتلقى المنتخب البرازيلي صدمة كبيرة بعد تأكد غياب الثنائي رودريغو وإندريك عن البطولة المقبلة حيث تعرض رودريغو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال مباراة فريقه أمام خيتافي بينما أصيب إندريك بتمزق عضلي في مواجهة مانشستر يونايتد ليخسر المنتخب اثنين من أهم عناصره الهجومية

كما تأكد غياب المدافع إيدير ميليتاو بعد خضوعه لجراحة بسبب إصابة عضلية معقدة ما يزيد من معاناة المنتخب البرازيلي دفاعيا قبل المونديال

وفي ألمانيا تأكد غياب الجناح سيرج جنابري بسبب إصابة عضلية قوية بينما يواصل جمال موسيالا برنامجه التأهيلي وسط شكوك حول جاهزيته الكاملة

أما المنتخب الهولندي فشهد غيابات مؤثرة بعد إصابة تشافي سيمونز وييردي شوتن بقطع في الرباط الصليبي إضافة إلى غياب المدافع ماتياس دي ليخت بعد خضوعه لجراحة جديدة لعلاج مشكلات مزمنة في الظهر

وفي فرنسا انتهى حلم اللاعب هوغو إيكيتيكي بالمشاركة في المونديال بعد تعرضه لتمزق في وتر أخيل خلال إحدى المباريات الكبرى

كما يسيطر القلق داخل المنتخب الإسباني بسبب إصابة لامين يامال في العضلة الخلفية والتي قد تبعده عن بداية البطولة.

ويواصل ميكيل ميرينو التعافي من كسر إجهادي في القدم بينما تأكد غياب فيرمين لوبيز بعد إصابته بكسر في مشط القدم رغم تألقه مع برشلونة.